Un motorista resulta ferit en xocar amb un senglar a Massanes
El SEM ha evacuat l'afectat a l'hospital Trueta
Un motorista ha resultat ferit aquest dijous de matinada en un accident de trànsit a Massanes.
El sinistre s’ha produït cap a les cinc del matí, quan la moto ha xocat contra un senglar. A conseqüència del fort impacte, el conductor ha resultat ferit i el vehicle ha acabat bolcant.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del SEM i dels Mossos d’Esquadra. Els sanitaris han atès el motorista i l’han evacuat en ambulància i estat lleu a l’hospital Josep Trueta de Girona, segons han informat els Bombers.
