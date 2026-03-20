Arbúcies recupera el pas de la Volta a Catalunya quaranta anys després
La cursa travessarà el municipi dilluns amb un esprint intermedi al carrer Estenedor i afectacions de trànsit entre les dues i les quatre de la tarda
Arbúcies tornarà a veure passar la Volta Ciclista a Catalunya aquest dilluns 23 de març, quaranta anys després de l’última vegada que la prova va recórrer els carrers del municipi, l’any 1985. El retorn de la cursa situa de nou la vila dins el recorregut de la ronda catalana en una jornada que combina l’interès esportiu amb un fort component simbòlic per al municipi.
La vinculació d’Arbúcies amb el ciclisme ve de lluny. Al llarg del segle XX, el municipi ja havia acollit diverses proves, com la Volta a les Guilleries entre els anys 1941 i 1946 o la volta ciclista a la província de Girona el 1943. Pel que fa a la Volta a Catalunya, la cursa hi havia passat els anys 1974, 1976, 1977 i 1985, i en dues ocasions va ser final d’etapa, el 1969 i el 1981. Aquest darrer precedent va generar una gran expectació al poble, tal com recollia en aquell moment la revista local Perxada, que destacava l’arribada de la prova com un esdeveniment de gran rellevància esportiva.
En l’edició d’enguany, els corredors arribaran a Arbúcies després de passar per Sant Hilari Sacalm. Segons les previsions, el pas pel municipi està previst al voltant de les tres de la tarda, amb entrada per la carretera GI-550. A partir d’aquí, el pilot travessarà diversos carrers del nucli urbà, en un recorregut que permetrà als veïns seguir de prop la cursa.
El traçat
El traçat dins del municipi continuarà pels carrers Jacint Verdaguer, Doctor Geli i Estenedor, on s’ubicarà una meta volant davant de la Llar de Jubilats. Posteriorment, els ciclistes seguiran pels carrers Mossèn Anton Serres, la Farga, Segimon Folgueroles, Sant Jaume, Germana Assumpta i Castell. Des d’aquest punt, la cursa passarà per la rotonda de Can Reus i continuarà per l’avinguda dels Països Catalans fins enllaçar amb la carretera GI-552, a l’alçada de la rotonda del polígon de Cal Xic, des d’on els corredors abandonaran Arbúcies en direcció a Hostalric.
El pas de la Volta comportarà diverses afectacions a la mobilitat. El nucli urbà quedarà tancat al trànsit aproximadament entre les dues del migdia i les quatre de la tarda, i durant aquesta franja no es podrà circular pels carrers inclosos en el recorregut ni pels vials directament afectats. També es veuran alterades les carreteres GI-550, que connecta Arbúcies amb Sant Hilari Sacalm, i la GI-552, en direcció a Hostalric, mentre duri el pas de la cursa i el dispositiu de seguretat.
Des de l’Ajuntament d’Arbúcies es destaca la importància d’aquest esdeveniment tant pel seu valor esportiu com per la projecció que suposa per al municipi. El consistori considera que el retorn de la Volta és una oportunitat per situar de nou Arbúcies en el mapa del ciclisme i per dinamitzar el poble en una jornada que es preveu amb una notable afluència de públic. En aquest sentit, es demana la col·laboració de la ciutadania per respectar les restriccions temporals de circulació i facilitar el desenvolupament de la prova amb normalitat. Alhora, s’anima veïns i visitants a sortir al carrer per gaudir del pas d’una de les curses més importants del calendari ciclista, que quaranta anys després torna a travessar Arbúcies.
Subscriu-te per seguir llegint
