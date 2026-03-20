Blanes instal·la «hotels d’insectes» per frenar plagues i guanyar biodiversitat
L’Ajuntament n’ha col·locat nou en parcs i espais verds del municipi per donar refugi a espècies beneficioses com les abelles solitàries, els crisòpids i les marietes
Blanes ha instal·lat nou «hotels d’insectes» en diferents parcs i espais verds del municipi amb l’objectiu de controlar plagues, augmentar la biodiversitat i millorar l’equilibri ecològic. L’actuació, impulsada pel departament de Medi Ambient de l’Ajuntament, s’ha completat aquesta setmana amb la col·locació de la darrera estructura.
Aquests refugis ofereixen espais de cria, hibernació i aixopluc per a diverses espècies, especialment les abelles solitàries, que tenen un paper clau en la pol·linització. També poden ser ocupats per crisòpids, sírfids i marietes, insectes beneficiosos que contribueixen a mantenir a ratlla plagues perjudicials per a les plantes, com els pugons o les cotxinilles. Les estructures s’han construït amb materials diversos, com canya, fusta perforada, palla o pedres, i també serveixen de refugi per a insectes amenaçats per la pèrdua d’hàbitat i l’ús de pesticides, especialment en entorns urbans. L’actuació s’ha complementat amb la instal·lació de plafons informatius que expliquen la funció d’aquests espais.
Els nou «hotels d’insectes» s’han distribuït pel passeig Pau Casals, el parc Vicenç Ferrer, l’exterior del cementiri, el parc Primer de Maig de Mas Cremat, la Ciutat Esportiva Blanes, l’Aguaitador del Delta i el parc de Xon Ferrer, on se n’han instal·lat tres. El de més dimensions és el que s’ha muntat aquesta setmana al passeig Pau Casals.
Un cost de 7.635 euros
La iniciativa ha tingut un cost total de 7.635 euros, dels quals 4.610 corresponen a la construcció i subministrament dels refugis i 3.025 als plafons informatius. Les Brigades dels Serveis Municipals s’han encarregat de fer-ne la instal·lació.
Segons destaca el consistori, la iniciativa s’emmarca en una aposta per un model de desenvolupament més sostenible i per la sensibilització ambiental. Per posar-la en marxa, l’Ajuntament de Blanes s’ha assessorat amb el doctor en Biologia Pau Bosch, que ha treballat seguint directrius d’investigadors del CREAF.
