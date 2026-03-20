Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge Gironaagenda Gironafira Alimentariavaga docentsdesaparegut BarcelonaMíchel SánchezCuba
instagramlinkedin

La Corporació de Salut de la Selva ofereix set places de sanitaris residents

Durant la jornada de portes obertes d'aquest divendres s’ha donat a conèixer l’oferta docent de formació sanitària especialitzada

Jornada de portes obertes a l'hospital de Calella aquest divendres.

Jornada de portes obertes a l'hospital de Calella aquest divendres. / CSMS

Redacció

Redacció

Blanes

Aquest divendres, 20 de març, s’ha fet a la sala d’actes de l’Hospital de Calella, i també en format virtual, la Jornada de Portes Obertes adreçada a futurs residents interessats a realitzar la seva especialització als diferents centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Els futurs residents han pogut conèixer l’oferta docent de la Corporació que, per al curs 2026-2027, compta amb 7 places: 1 de Medicina Interna, 1 de Geriatria, 3 d’Infermeria Geriàtrica, 1 de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i 1 de Medicina Familiar i Comunitària al CAP Dr. Josep Torner i Fors de Malgrat de Mar.

La Corporació compta amb tres unitats docents: la de Medicina Interna, la de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i una multiprofessional en Geriatria en la qual es formen professionals de medicina i infermeria especialistes. Així mateix es compta amb una plaça de metge resident al CAP de Malgrat i que pertany a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona-ICS, amb la qual es col·labora.

El president de la comissió de Docència i cap de Docència, Recerca i Innovació, Dr. Alberto Zamora ha destacat que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ofereix un entorn proper i participatiu per a la formació dels residents, on des del primer dia s’integren en els equips assistencials amb responsabilitat progressiva i sempre amb el suport dels professionals. “En un hospital proper, els residents no són un més, sinó que tenen un paper actiu i protagonista en el seu aprenentatge”, ha assenyalat.

Atenció domiciliària

A més, ha posat en valor el model assistencial de la Corporació, que inclou l’atenció domiciliària integral i permet una visió més humana i completa del pacient, així com l’aposta per la formació continuada, la simulació clínica, la recerca i la innovació en salut digital. “Aquí oferim un espai per formar-se i créixer, tant professionalment com personalment”, ha conclòs.

I per la seva banda, la presidenta de la comissió docent d’infermeria, Rosa Brutau, ha explicat les oportunitats de forma-se en centres sanitaris de comarques, que compten amb equips més reduïts i amb un tracte més personalitzat i ha posat en focus en la importància de la formació d’infermeres especialitzades en l’àmbit geriàtric.

Notícies relacionades i més

A l’acte hi han participat els tutors de les diferents especialitats amb plaça ofertada, així com alguns residents actuals, que han compartit la seva experiència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents