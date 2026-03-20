La Corporació de Salut de la Selva ofereix set places de sanitaris residents
Durant la jornada de portes obertes d'aquest divendres s’ha donat a conèixer l’oferta docent de formació sanitària especialitzada
Aquest divendres, 20 de març, s’ha fet a la sala d’actes de l’Hospital de Calella, i també en format virtual, la Jornada de Portes Obertes adreçada a futurs residents interessats a realitzar la seva especialització als diferents centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Els futurs residents han pogut conèixer l’oferta docent de la Corporació que, per al curs 2026-2027, compta amb 7 places: 1 de Medicina Interna, 1 de Geriatria, 3 d’Infermeria Geriàtrica, 1 de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i 1 de Medicina Familiar i Comunitària al CAP Dr. Josep Torner i Fors de Malgrat de Mar.
La Corporació compta amb tres unitats docents: la de Medicina Interna, la de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i una multiprofessional en Geriatria en la qual es formen professionals de medicina i infermeria especialistes. Així mateix es compta amb una plaça de metge resident al CAP de Malgrat i que pertany a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona-ICS, amb la qual es col·labora.
El president de la comissió de Docència i cap de Docència, Recerca i Innovació, Dr. Alberto Zamora ha destacat que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ofereix un entorn proper i participatiu per a la formació dels residents, on des del primer dia s’integren en els equips assistencials amb responsabilitat progressiva i sempre amb el suport dels professionals. “En un hospital proper, els residents no són un més, sinó que tenen un paper actiu i protagonista en el seu aprenentatge”, ha assenyalat.
Atenció domiciliària
A més, ha posat en valor el model assistencial de la Corporació, que inclou l’atenció domiciliària integral i permet una visió més humana i completa del pacient, així com l’aposta per la formació continuada, la simulació clínica, la recerca i la innovació en salut digital. “Aquí oferim un espai per formar-se i créixer, tant professionalment com personalment”, ha conclòs.
I per la seva banda, la presidenta de la comissió docent d’infermeria, Rosa Brutau, ha explicat les oportunitats de forma-se en centres sanitaris de comarques, que compten amb equips més reduïts i amb un tracte més personalitzat i ha posat en focus en la importància de la formació d’infermeres especialitzades en l’àmbit geriàtric.
A l’acte hi han participat els tutors de les diferents especialitats amb plaça ofertada, així com alguns residents actuals, que han compartit la seva experiència.
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions dels docents gironins, en directe: la protesta es trasllada a la seu de la Generalitat
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- Viure amb 1.000 euros al mes: la jubilació que obliga a comptar cada cèntim
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú