L'Audiència jutja a porta tancada l'acusat de disparar contra l'exparella de la seva filla a Vidreres
El processat s'enfronta a 14 anys de presó per intent d'assassinat i tinença il·lícita d'armes
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest divendres l'acusat d'obrir foc contra l'exparella de la seva filla durant un tiroteig a la urbanització Torrefortuna de Vidreres la tarda del 30 de novembre del 2024. La sala ha acordat fer el judici a porta tancada per raons de seguretat. El processat s'enfronta a 14 anys de presó per intent d'assassinat i tinença il·lícita d'armes. La víctima ha explicat que no va veure que l'acusat duia un revòlver fins que li va engegar el primer tret i que va rebre fins a quatre impactes de projectils. L'acusat reconeix que va anar armat al domicili, però al·lega que era perquè havia rebut "amenaces" prèvies. Segons la seva versió, va disparar apuntant a terra i sense intenció de matar la víctima.
Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, l'acusat va anar fins al domicili de Vidreres acompanyat de bona part de la seva família. Hi anava a recollir els objectes personals de la seva filla i de la seva neta, perquè la relació sentimental amb la víctima havia acabat.
Hi van arribar cap a les 16.30. A la casa hi havia el seu exgendre amb la seva germana i la nova parella. "Es va produir una baralla entre les famílies, en particular entre les dones, produint-se agressions recíproques", recull l'acusació pública. La víctima ha explicat al judici que va intercedir perquè veia com estaven atacant la seva germana i que llavors va veure l'acusat, acompanyat del seu fill, que anaven cap a ell.
L'home ha assenyalat que s'estava fixant sobretot en el que feia el seu excunyat, perquè ja havien tingut enfrontaments previs i durant la batussa l'havia amenaçat. Per això, l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, sosté que estava "distret" i no va veure com l'acusat treia un revòlver i obria foc contra ell.
Segons les acusacions, el primer tret anava a la zona de l'estómac, però va impactar contra un mòbil que va desviar la trajectòria del projectil evitant una ferida més greu. A continuació, el processat va continuar disparant.
La víctima ha dit que el segon projectil el va ferir a la zona superior esquerra del braç i el va fer caure a terra. Mentre s'intentava aixecar, un altre projectil li va fregar una cama. Finalment, va poder arrancar a córrer i un quart tret li va travessar el bíceps dret. "Es va poder refugiar a l'interior del domicili", indica la fiscalia.
L'acusat i tota la seva família va fugir a bord dels vehicles. Segons va transcendir en el moment dels fets, i el mateix acusat ha refermat a la sala de vistes, unes hores després es va entregar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners. Ho va fer cap a les set de la tarda. Un cop arrestat, va reconèixer ser l'autor del tiroteig i va entregar l'arma.
L'informe forense recull que la víctima va patir quatre ferides per arma de foc, el van haver d'operar i li han quedat seqüeles perquè ha perdut mobilitat al braç esquerre. Segons les pericials, l'acusat va engegar un dels trets a una distància d'entre 8 i 25 centímetres de la víctima i els altres dos dels quals hi ha restes a la roba, d'entre 25 i 100 metres.
Al judici, l'acusat ha reconegut que va dur el revòlver a casa del seu exgendre, tot i no tenir permís d'armes. Segons ha dit, va ser perquè tenia "por", perquè tant la seva filla com la seva família havien rebut amenaces de mort per part de la víctima. El processat assegura que va treure l'arma i va disparar perquè va veure que l'exgendre "ficava la mà a la jaqueta": "No sé si en tenia o no, però jo pensava que anava a treure una arma".
L'acusat ha admès que va obrir foc cinc cops però sosté que ho va fer sempre apuntant a terra i afegeix que si finalment va impactar contra l'exgendre va ser perquè ell "va caure". També ha dit, responent a les preguntes del seu advocat, Manel Mir, que no tenia intenció de matar la víctima.
La defensa considera que va ser un delicte de lesions amb arma i sol·licita que li apliquin l'atenuant molt qualificada de confessió, perquè ell mateix es va entregar a comissaria i va facilitar l'arma, i l'atenuant de reparació del dany, perquè des de la presó ha ingressat mensualment 50 euros per indemnitzar la víctima.
El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.
