Renoven la xarxa elèctrica de Santa Coloma de Farners per convertir-la en una ciutat digital
Endesa inverteix un milió d'euros en fer la xarxa més robusta i resilient
Endesa està renovant la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió de Santa Coloma de Farners per convertir-la en una ciutat digital. Això comporta un reforç en el subministrament però també permetre l'electrificació de la demanda i preparar-se pel creixement de població al municipi. Es preveu que les obres beneficiïn a 2.300 abonats que hi ha al municipi i en zones de l'entorn. La inversió és d'un milió d'euros i això permetrà que la xarxa sigui més robusta i resilient de cara als nous reptes i usos energètics. Aprofitant les obres, Endesa ha estès noves línies subterrànies al centre del municipi per enllaçar quatre centres de transformació i crear una anella elèctrica.
La companyia tirarà endavant les obres en dues fases. La primera d'elles es concentra al nucli urbà i a la urbanització de Santa Coloma Residencial. En aquests punts és on s'ha estès les noves línies subterrànies de 25 kV que han permès tancar una anella elèctrica. Això fa que en cas d'incidència detectada en algun d'aquests punts es pugui donar servei als clients per una altra via alternativa.
Això permet que si algun dels centres de transformació deixa de funcionar, el subministrament es reprendrà més ràpidament perquè podrà venir dels altres centres connectats dins de l'anella. Per altra banda, si s'ha de fer tasques de manteniment ja no caldrà interrompre el subministrament als abonats.
A més, també s'ha instal·lat un telecomandament als transformadors. Aquesta eina permet que la infraestructura tingui un control remot des del centre de control de la companyia. Des d'allà poden donar una resposta més ràpida en cas d'incidència perquè agilitza la localització de l'avaria i permet la maniobra de la xarxa sense haver-hi de traslladar personal. L'empresa calcula que aquesta automatització redueix fins a un 20% el temps d'afectació dels clients.
La segona fase, que s’iniciarà en un futur immediat, es durà a terme a la zona de Can Camps, on es millorarà tecnològicament la xarxa que l’alimenta, i també s’actuarà a tota la zona d’influència de l’ermita de Sant Miquel de Cladells, on s’estendrà, a través de la muntanya, una nova línia elèctrica aèria per tal de reforçar i augmentar la robustesa de totes les infraestructures de la població, ja que permetrà crear una malla per guanyar fiabilitat davant incidències.
