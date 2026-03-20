Vidreres declara Can Deulofeu Bé Cultural d’Interès Local
El ple aprova per unanimitat la declaració de l’immoble del carrer Doctor Deulofeu i l’Ajuntament vol rehabilitar-lo per destinar-lo a usos culturals i socioeducatius
El ple de l’Ajuntament de Vidreres ha aprovat per unanimitat declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) l’edifici de Can Deulofeu, situat al número 7 del carrer Doctor Deulofeu. La mesura busca garantir la preservació d’un dels elements patrimonials destacats del nucli antic del municipi i obre la porta a la seva futura rehabilitació.
L’immoble forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i té actualment un nivell de protecció 2, corresponent a edificació d’interès global, d’acord amb el planejament urbanístic vigent. Segons destaca l’Ajuntament, es tracta d’un exemple representatiu de l’arquitectura residencial local de finals del segle XIX i inicis del XX.
Can Deulofeu sobresurt especialment per la façana, que conserva elements ornamentals singulars, i pel jardí frontal, que contribueix a configurar una imatge característica dins del paisatge urbà de Vidreres. El consistori també subratlla el valor històric i identitari de la finca, considerada un referent visual del casc antic i un element reconegut per la ciutadania. La declaració aprovada inclou la protecció integral de la casa principal, el jardí i els tancaments perimetrals. En canvi, en queda fora l’annex nord-est, ja que no presenta els mateixos valors patrimonials. Tot i que l’edifici necessita algunes intervencions per garantir-ne la plena funcionalitat, l’Ajuntament considera que el seu estat de conservació permet una rehabilitació respectuosa amb els elements protegits.
Usos culturals i socioeducatius
L’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha explicat que la voluntat del consistori és rehabilitar Can Deulofeu i destinar-lo a usos culturals i socioeducatius. Segons ha assenyalat, l’objectiu és reforçar la seva funció com a equipament de proximitat i espai de dinamització comunitària, tot assegurant-ne la sostenibilitat futura. Camps també ha remarcat que, amb aquesta declaració, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la protecció del patrimoni local.
