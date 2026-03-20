Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge Gironaagenda Gironafira Alimentariavaga docentsdesaparegut BarcelonaMíchel SánchezCuba
instagramlinkedin

Vidreres declara Can Deulofeu Bé Cultural d’Interès Local

El ple aprova per unanimitat la declaració de l’immoble del carrer Doctor Deulofeu i l’Ajuntament vol rehabilitar-lo per destinar-lo a usos culturals i socioeducatius

Can Deulofeu, edifici del nucli antic de Vidreres declarat Bé Cultural d’Interès Local. / Ajuntament de Vidreres

Vidreres

El ple de l’Ajuntament de Vidreres ha aprovat per unanimitat declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) l’edifici de Can Deulofeu, situat al número 7 del carrer Doctor Deulofeu. La mesura busca garantir la preservació d’un dels elements patrimonials destacats del nucli antic del municipi i obre la porta a la seva futura rehabilitació.

L’immoble forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i té actualment un nivell de protecció 2, corresponent a edificació d’interès global, d’acord amb el planejament urbanístic vigent. Segons destaca l’Ajuntament, es tracta d’un exemple representatiu de l’arquitectura residencial local de finals del segle XIX i inicis del XX.

Can Deulofeu sobresurt especialment per la façana, que conserva elements ornamentals singulars, i pel jardí frontal, que contribueix a configurar una imatge característica dins del paisatge urbà de Vidreres. El consistori també subratlla el valor històric i identitari de la finca, considerada un referent visual del casc antic i un element reconegut per la ciutadania. La declaració aprovada inclou la protecció integral de la casa principal, el jardí i els tancaments perimetrals. En canvi, en queda fora l’annex nord-est, ja que no presenta els mateixos valors patrimonials. Tot i que l’edifici necessita algunes intervencions per garantir-ne la plena funcionalitat, l’Ajuntament considera que el seu estat de conservació permet una rehabilitació respectuosa amb els elements protegits.

Usos culturals i socioeducatius

L’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha explicat que la voluntat del consistori és rehabilitar Can Deulofeu i destinar-lo a usos culturals i socioeducatius. Segons ha assenyalat, l’objectiu és reforçar la seva funció com a equipament de proximitat i espai de dinamització comunitària, tot assegurant-ne la sostenibilitat futura. Camps també ha remarcat que, amb aquesta declaració, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la protecció del patrimoni local.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents