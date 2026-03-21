Retiren un pi que barrava l’accés a una platja de Lloret des de diumenge
La retirada permet reobrir un accés freqüentat a la platja de Santa Cristina i la Cala Treumal
Els Bombers han retirat aquest matí a Lloret de Mar un pi de grans dimensions que havia caigut arran del temporal de vent del cap de setmana passat i que barrava el pas a la zona de Santa Cristina, en un punt de baixada cap a Cala Treumal i la platja de Santa Cristina.
Segons la informació facilitada pels serveis d’emergència, l’arbre impedia el pas pel carrer Lluïsa Usall i Bosch cap a la platja i s’ha hagut de tallar per alliberar-ne l’accés. La incidència no havia deixat ferits, però sí una afectació directa sobre un dels passos d’entrada a aquest sector del front de mar de Lloret. Amb la retirada del pi, l’accés ha quedat restablert després de sis dies.
L’actuació s’emmarca encara en les conseqüències del fort episodi de vent de diumenge 15 de març, que va deixar prop de mig centenar d’incidències a Lloret de Mar, sobretot per caiguda d’arbres i elements despresos. Aquell mateix dia també es va fer un desallotjament preventiu d’una cinquantena de persones als Jardins de Santa Clotilde i els Bombers van actuar en altres punts del municipi per assegurar cobertes, rètols i plaques solars.
Accés a Santa Cristina
La zona afectada és un dels accessos més coneguts del front litoral sud de Lloret. La platja de Santa Cristina s’hi arriba des de l’aparcament de l’ermita de Santa Cristina, a uns 3,5 quilòmetres del centre del municipi, i des d’aquest mateix entorn també es pot baixar cap a Cala Treumal, la petita cala contigua.
El servei d’aquest matí confirma que, dies després de la ventada, encara persisteixen efectes puntuals del temporal en espais especialment sensibles del terme municipal. No és tampoc una situació del tot aïllada: en episodis recents de mal temps els Bombers també van actuar a Lloret per retirar arbres caiguts al carrer Margarida Xirgu, per la caiguda d’un arbre en una finca privada al camí de Santa Cristina de les Alegries, per degoters i filtracions en un local del carrer Narcís Macià i Domènech i per revisar un cable elèctric amb espurnes al mateix carrer Lluïsa Usall i Bosch.
La retirada del pi ha permès reobrir el pas en un entorn molt freqüentat del litoral de Lloret i deixa una nova imatge de la petjada que el temporal encara manté sobre el municipi dies després de la ventada.
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Viure amb 1.000 euros al mes: la jubilació que obliga a comptar cada cèntim
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
- Aquestes són les empreses gironines que participaran a la fira Alimentaria+Hostelco 2026