Setze sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova
La prova es farà de manera esglaonada entre les 10 i les 17 hores a vuit municipis de la Selva i el Gironès per comprovar l’efectivitat del sistema d’avís a la població en cas d'inundació
Endesa farà aquest dimecres un simulacre de so de les 17 sirenes del Pla d’Emergència de Preses (PEP) de Susqueda i el Pasteral I, en una prova que es desplegarà de manera esglaonada entre les 10 del matí i les 17 h de la tarda. Els avisadors estan instal·lats a Amer, Anglès, Bescanó, la Cellera de Ter, Osor, Sant Julià de Llor i Bonmatí i Susqueda.
Aquestes sirenes s’activarien en cas real per alertar la població si es produís una situació de risc a qualsevol de les dues infraestructures hidràuliques, situades a la comarca de la Selva. L’operatiu d’aquest dimecres té per objectiu comprovar-ne el funcionament i testar l’efectivitat del sistema acústic. El PEP forma part del pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya, l’INUNCAT.
El dispositiu compta amb 17 punts d’avís distribuïts en zones estratègiques dels municipis afectats. Amer és el municipi amb més sirenes, amb un total de cinc. A Anglès i la Cellera de Ter n’hi ha dues a cada municipi; a Bescanó, tres; a Osor, tres més; i a Sant Julià de Llor i Bonmatí i a Susqueda, una a cadascun.
Segons Endesa, aquests sistemes acústics s’han d’instal·lar de manera obligatòria a les zones que quedarien inundades durant la primera mitja hora en cas de trencament o mal funcionament d’una presa. La finalitat és poder alertar la ciutadania de manera ràpida i eficaç i millorar la capacitat de resposta davant una emergència.
Les proves s’emmarquen en el procés d’implantació del Pla d’Emergència, que es troba en la fase final abans de la seva presentació oficial, prevista per després de Setmana Santa. El comitè d’implantació del PEP es va constituir el maig del 2024 i està format per representants de Protecció Civil de la Generalitat, Protecció Civil de l’Estat a través de la subdelegació del govern a Girona, l’Agència Catalana de l’Aigua i Endesa.
L’objectiu d’aquest òrgan és garantir el desplegament efectiu dels plans d’emergència i reforçar la gestió del risc a tota l’àrea d’influència de Susqueda i el Pasteral. El pla també ha de servir per assegurar que la informació arribi tant als ajuntaments com a la població potencialment afectada en cas d’incidència.
Endesa subratlla que la correcta gestió d’aquests embassaments és clau no només per a la seguretat de la població, sinó també per garantir la seguretat hídrica i energètica de les comarques gironines.
