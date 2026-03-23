'El Gordo' de La Primitiva reparteix 4,5 milions d'euros a Maçanet de la Selva

Ha estat l'únic encertant de primera categoria

Una administració de loteria, en una imatge d'arxiu. / Europa Press

Un encertant d''El Gordo' de la Primitiva validat a Maçanet de la Selva percebrà un premi de 4.500.000 euros com a únic encertant de primera categoria —cinc més u— del sorteig celebrat aquest diumenge 22 de març.

La butlleta guanyadora ha estat validada al Despatx Receptor número 33.160, situat a la plaça de l’Església, 16.

La combinació guanyadora del sorteig d''El Gordo de la Primitiva' celebrat aquest diumenge, 22 de març del 2026, ha estat formada pels números 11, 48, 51, 22 i 28. El número clau (reintegrament) ha estat el 4. La recaptació del sorteig va ascendir a 3.647.992,50 euros.

