'El Gordo' de La Primitiva reparteix 4,5 milions d'euros a Maçanet de la Selva
Ha estat l'únic encertant de primera categoria
Un encertant d''El Gordo' de la Primitiva validat a Maçanet de la Selva percebrà un premi de 4.500.000 euros com a únic encertant de primera categoria —cinc més u— del sorteig celebrat aquest diumenge 22 de març.
La butlleta guanyadora ha estat validada al Despatx Receptor número 33.160, situat a la plaça de l’Església, 16.
La combinació guanyadora del sorteig d''El Gordo de la Primitiva' celebrat aquest diumenge, 22 de març del 2026, ha estat formada pels números 11, 48, 51, 22 i 28. El número clau (reintegrament) ha estat el 4. La recaptació del sorteig va ascendir a 3.647.992,50 euros.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- L'Iran amenaça el turisme nord-americà en un moment d'auge a Girona
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- De Cornellà del Terri fins a Austràlia: la tecnologia gironina que transforma aigües residuals industrials en un recurs reutilitzable
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Els Mossos investiguen la mort violenta d’un home amb ferides d’arma blanca a Olot
- Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis
- Rescaten dos excursionistes desorientats al Puigsacalm, a la Vall d’en Bas