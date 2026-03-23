Un motorista resulta ferit a Lloret en un xoc amb un cotxe
La Policia Local apunta que el turisme no ha respectat el senyal d'Stop
Un motorista ha resultat ferit lleu aquest dilluns al matí en un accident de trànsit en una cruïlla entre un turisme i una motocicleta. El succés s’ha produït cap a tres quarts de vuit, quan el telèfon d’emergències 112 ha rebut l’avís del xoc.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Lloret de Mar, dues unitats de Bombers i una ambulància del SEM. Els serveis d’emergències han atès el conductor de la motocicleta, que finalment ha estat traslladat a l’hospital de Blanes.
La Policia Local s'ha encarregat de l'atestat i punta que el turisme anava pel camí de Mas Arbó en direcció a Blanes i, en arribar al senyal de STOP de la cruïlla amb l’avinguda Mare de Déu de Gràcia, no hauria respectat la prioritat de pas de la motocicleta, que circulava per aquesta via en direcció a l’avinguda Vila de Blanes. A conseqüència de la col·lisió, el motorista i la moto han caigut a terra.
La motocicleta ha patit danys a causa de l’impacte amb el turisme. Pel que fa al cotxe, ha sofert danys a la part frontal.
La Policia Local ha sostmès la conductora del turisme a la prova d’alcoholèmia, amb un resultat de 0,0 mg/l d’aire expirat, indiquen fonts municipals.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- L'Iran amenaça el turisme nord-americà en un moment d'auge a Girona
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- De Cornellà del Terri fins a Austràlia: la tecnologia gironina que transforma aigües residuals industrials en un recurs reutilitzable
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Els Mossos investiguen la mort violenta d’un home amb ferides d’arma blanca a Olot
- Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis
- Rescaten dos excursionistes desorientats al Puigsacalm, a la Vall d’en Bas