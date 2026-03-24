Imputen un regidor del PSC de Lloret de Mar per un presumpte delicte d'estafa a l'AFA de l'escola Pompeu Fabra
Un jutjat de Blanes investiga Joan Antoni Escalona i el cita a declarar amb dos membres més de l'antiga junta
El govern defensa la presumpció d'innocència, espera que avanci el procés i de moment no s'apartarà el regidor de les seves funcions
El jutjat d'instrucció 5 de Blanes investiga el regidor del PSC de Lloret de Mar, Joan Antoni Escalona, i dues integrants més de l'antiga junta de l'AFA de l'escola Pompeu Fabra per presumptes delictes d'estafa, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat de document públic.
Tal i com han avançat Ràdio Girona i 3CatInfo, la jutgessa els ha citat a declarar el proper mes d'octubre en qualitat d'investigats arran de la querella interposada per l'actual junta.
La titular del jutjat ha admès a tràmit la querella i també ha citat a declarar, en qualitat de testimonis, integrants de l'AFA.
Els fets haurien passat mentre Escalona era secretari de l'entitat. Actualment, és regidor de Mobilitat i Salut a l'equip de govern liderat per Adrià Lamelas.
El portaveu d’ERC a Lloret, Albert Ferràndez, explicava a Diari de Girona fa uns mesos que “tot comença quan hi ha un canvi de junta i es troben els comptes sense diners. És llavors quan s’inicia una investigació i es detecta que l’anterior junta hauria aplicat una bonificació d’almenys el 70% en el pagament del menjador per als seus fills”. Els grups de l’oposició van vincular a través d’un comunicat conjunt Escalona amb possibles irregularitats a l’AFA de l’Escola Pompeu Fabra, de la qual va ser secretari.
Les irregularitats haurien passat entre 2022 i 2023.
L'actual junta de l’AFA de l’escola Pompeu Fabra va presentar una querella contra l’anterior direcció per un presumpte delicte d’apropiació indeguda.
L'nforme assenyala, segons la Cadena Ser, una variació molt elevada —d’uns 90.000 euros— entre els resultats d’un any i l’altre, una diferència que considera “no coherent amb les activitats desenvolupades per l’entitat” i l'auditoria hauria identificat irregularitats en la justificació de despeses com compres d’electrodomèstics i dispositius electrònics que s’havien registrat com a material de consum alimentari.
L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha manifestat a Diari de Girona que "a dia d'avui amb la informació que tenim defensem la presumpció d'innocència i esperem que vagi evolucionant el procediment judicial que està en una fase molt inicial". Fins al moment es considera que no hi ha una informació de pes per prendre cap decisió que impliqui apartar el regidor de les seves funcions. En el moment de cometre's les presumptes irregularitats no era regidor.
