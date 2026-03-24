Maçanet de la Selva engega la campanya "Volem l’Institut ja!" per exigir el desbloqueig del nou centre
L'Ajuntament, la comunitat educativa i la ciutadania sumen forces i anuncien reivindicacions per reclamar un equipament "urgent" que la Generalitat, tot i les promeses, no té previst fins al 2031
Els grups polítics municipals, el teixit associatiu i la ciutadania de Maçanet de la Selva han impulsat la campanya "Volem l’Institut ja!" per reclamar al Departament d’Educació el desbloqueig immediat del projecte i la construcció del nou institut. La reivindicació arriba després de més de quinze anys de provisionalitat amb barracons i cinc anys després que l’Ajuntament cedís el terreny per aixecar el futur centre. El ple aprovat una moció per unanimitat.
Estan tips d'una "situació insostenible" d'un centre que no només en barracons, sinó amb parts de l'equipament disperses en tres punts que obliga el professorat a moure's d'un lloc a l'altre. I molestos perquè durant anys se'ls va fer creure que estaven en marxa els tràmits i el 2025 se'ls confirma que no hi ha projecte. Ara no està previst almenys fins al 2031.
La iniciativa, promoguda pel Consell Escolar Municipal amb el suport de l’Ajuntament, dels centres educatius, de les entitats locals, de famílies, alumnes i antigues direccions, vol evidenciar la urgència d’una infraestructura que consideren clau per garantir una educació de qualitat.
Per fer créixer la mobilització, s’ha convocat una reunió informativa oberta a tota la ciutadania el dijous 9 d’abril a les 18 h a la Biblioteca Municipal. La trobada està adreçada a veïns, alumnes, famílies i futures generacions que vulguin sumar-se a la defensa d’una educació digna a Maçanet de la Selva.
La regidora d'Educació, Rosa Cases, explicava al ple extraordinari que després de pressionar la consellera d'Educació, Esther Niubó "el 9 de gener de 2025 va rebre l'alcaldessa i a mi mateixa i ens va comunicar que fins al 2031 el pressupost de la conselleria estava tot hipotecat". I Cases constatava que la construcció "és urgent" per la "precarietat" cronificada que s'arrossega de fa anys.
En paral·lel a la campanya ciutadana, el consistori ha aprovat per unanimitat una moció institucional per reforçar la reclamació davant la Generalitat. Tots els grups de l'oposició s'han posat al costat del govern. El text demana reconsiderar el termini comunicat per al 2031, prioritzant el benestar de la comunitat educativa i la dignificació de les instal·lacions actuals.
La moció també reclama l’urgent desbloqueig de la redacció del projecte, exigeix que els pressupostos de la Generalitat incorporin la partida necessària per construir el nou institut i assumeix el full de ruta d’accions proposat per la Taula de treball per l’Institut, en el marc del Consell Escolar Municipal. Entre aquestes accions hi ha xerrades informatives i jornades reivindicatives.
L'alcaldessa, Natàlia Figueras, exposava al ple municipal el procés fins on són avui. Va ser el 2009 quan, amb l'institut de Vidreres col·lapsat, es proposa crear l'institut i es comença en barracons. Ja llavors se'ls comunica que es treballa en la construcció del futur centre.
El 2015 en converses amb Educació sobre la ubicació es decideix que sigui al costat de l'escola Arrels perquè sigui més ràpid i econòmic. "Fem tràmits i es gasta més de 150.000 euros en projectes", diu Figueras. Però Protecció Civil tomba el projecte perquè està a menys de 500 metres de l'autopista.
Es plantegen diverses opcions a la conselleria. Es decideix una ubicació en terrenys qualificats d'equipament a la urbanització Vellabista.El 2021 l'Ajuntament va lliurar el solar amb totes les condicions requerides per a la construcció del centre. Aquell mateix any, el Departament va comunicar que Maçanet de la Selva era el municipi "primer posicionat a les comarques gironines i entre els set primers de Catalunya" per tirar endavant el projecte. Però per l'alcaldessa tal com va manifestar al ple "se'ns enganya" donant a entendre que es fan tràmits i està prevista la construcció. Fins que el 2025 se'ls comunica la realitat.
Ara reclamet reconsiderar la data del 2031 i exigir la partida als pressupostos.
- Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova
- Quatre detinguts a Lloret en un operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant