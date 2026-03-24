La Selva marítima intensifica l'assistència a persones que exerceixen la prostitució
Durant el 2024 el programa de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va atendre 254 persones, totes elles migrants, en situació d’irregularitat, aïllament i desconeixement dels serveis comunitaris
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha ampliat el seu compromís amb el Programa Carretera, de la Comunitat Terapèutica del Maresme, que atén persones que exerceixen la prostitució al Maresme i a la Selva.
Des de la Corporació s’ha refermat el compromís, engegat el 1997, amb aquest servei pel qual es realitzen als hospitals de Calella i Blanes analítiques derivades des la Comunitat Terapèutica del Maresme. I enguany s’ha ampliat la col·laboració amb la incorporació d’un espai de salut a l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) del CAP Dr. Agustí Cabañas a Lloret de Mar on s’atendrà a les usuàries del programa que ho sol·licitin.
Durant el 2024 el programa va atendre 254 persones, totes elles migrants, en situació d’irregularitat, aïllament i desconeixement dels serveis comunitaris. Aquest fet, afegit a l’estigma de l’exercici de la prostitució, comporta situacions d’exclusió social, violències i malestars emocionals.
Mirada amb perspectiva de gènere
El programa aposta per l'acostament al medi i per tant, la intervenció es porta a terme principalment en el context de les persones que s'atenen (carreteres, pisos i clubs).
El programa basa la seva intervenció en el model de salut mental comunitària des d'una mirada amb perspectiva de gènere i transculturalitat. Així doncs la línia metodològica es fonamenta en el respecte a les singularitats de les persones i actua en la dimensió comunitària des de la defensa dels drets universals, l'apoderament, la resiliència i la lluita contra l'estigma.
