S'incendia un cotxe de matinada a la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres

Els Bombers han extingit el foc ràpidament i el succés no ha deixat cap ferit

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

Eva Batlle

Vidreres

Un cotxe s'ha incendiat aquesta matinada a la urbanització d'Aiguaviva Parc de Vidreres. El foc s'ha concentrat a la part del motor i fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers.

El succés ha tingut lloc cap a un quart d'una de la matinada, quan el vehicle estava aparcat al carrer de l'Arboç. Fins a la zona també s'hi ha mobilitzat la Policia Local de Vidreres.

Els Bombers han remullat el vehicle i han pogut extingir les flames en poca estona. No s'han hagut de lamentar ferits.

