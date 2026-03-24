S'incendia un cotxe de matinada a la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres
Els Bombers han extingit el foc ràpidament i el succés no ha deixat cap ferit
Un cotxe s'ha incendiat aquesta matinada a la urbanització d'Aiguaviva Parc de Vidreres. El foc s'ha concentrat a la part del motor i fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers.
El succés ha tingut lloc cap a un quart d'una de la matinada, quan el vehicle estava aparcat al carrer de l'Arboç. Fins a la zona també s'hi ha mobilitzat la Policia Local de Vidreres.
Els Bombers han remullat el vehicle i han pogut extingir les flames en poca estona. No s'han hagut de lamentar ferits.
