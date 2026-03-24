Vidreres registra 37 insercions laborals i impulsa 5 nous negocis durant el 2025
El balanç de promoció econòmica també recull 64 cerques laborals gestionades, 83 participants en cursos ocupacionals i 15 emprenedors atesos
L’Ajuntament de Vidreres, a través de l’àrea de promoció econòmica, ha fet balanç de l’activitat desenvolupada durant el 2025 en matèria d’ocupació, emprenedoria i dinamització del teixit empresarial. Entre les dades destacades hi ha 37 insercions laborals vinculades a la Borsa de Treball municipal i la posada en marxa de 5 nous projectes empresarials.
Pel que fa a l’àmbit laboral, el Servei de la Borsa de Treball ha gestionat durant l’any 64 cerques laborals, de les quals 8 també s’han tramitat, a petició de les empreses, a través de la plataforma Feina Activa. Segons el consistori, es té constància de 37 insercions, una xifra que representa un 58% de cobertura de les vacants sobre el total de cerques efectuades, si bé l’Ajuntament assenyala que aquest percentatge podria ser superior perquè no totes les empreses comuniquen la incorporació final de candidats. En l’àmbit formatiu, entre els mesos d’abril i novembre s’han ofert 7 cursos ocupacionals gratuïts, adreçats tant a persones aturades com a treballadors en actiu, amb l’objectiu de millorar la qualificació professional i afavorir la inserció laboral. En total, 83 persones han participat en aquestes formacions.
Processos d'acompanyament
El balanç també recull l’activitat del Servei d’Orientació i Acompanyament Laboral (SOAL), que durant el 2025 ha dut a terme 7 processos d’acompanyament. Aquest servei ofereix suport en la recerca de feina, l’elaboració del currículum, la preparació d’entrevistes i el desenvolupament d’habilitats professionals.
Pel que fa a l’emprenedoria i a la consolidació empresarial, l’Ajuntament ha treballat amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva en diferents serveis d’assessorament personalitzat. Durant el 2025 s’han atès 15 emprenedors en sessions d’informació i orientació, s’han fet 10 sessions per a la posada en marxa de negocis i d’aquest procés n’han sorgit 5 nous projectes empresarials. A més, s’han assessorat 36 empreses en processos de consolidació, s’han tramitat 3 subvencions i s’ha organitzat una formació en facturació electrònica amb 13 participants.
Quant al servei de coworking, l’Espai Coworking Vidreres, situat a l’Antic Escorxador, ha registrat durant el 2025 4 sol·licituds: dues en modalitat resident a jornada completa, una per a dies puntuals i una altra en modalitat parcial de matí entre juliol i novembre. Actualment, hi ha dos espais disponibles.
Finalment, en l’àmbit de la dinamització econòmica, el consistori destaca que durant el 2025 s’han començat a desplegar 5 de les 8 línies d’acció definides en el marc de les taules sectorials iniciades l’any anterior. Entre les actuacions hi ha la promoció de comerços a Instagram dins la plataforma “A casa en un clic”, la creació d’un canal de WhatsApp, el desenvolupament d’un directori de negocis i entitats i la implementació d’un mapa de negocis amb codis QR. A més, durant la campanya de Nadal també es va impulsar una acció de dinamització del comerç local amb la col·laboració de l’ASCV, en què van participar 35 persones.
