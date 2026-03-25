Blanes sanciona 43 usuaris de patinet elèctric en 11 dies, la majoria per no tenir assegurança
La Policia Local ha revisat 57 vehicles de mobilitat personal
La Policia Local de Blanes ha interposat 43 denúncies a conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP), principalment patinets elèctrics, durant una campanya de control feta entre l’11 i el 22 de març. En total, els agents van controlar 57 vehicles en diferents punts del municipi.
La majoria de sancions, 35, es van imposar per no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil, obligatòria des del 26 de gener de 2026. La resta de denúncies es reparteixen entre incompliments de les condicions de circulació, amb 5 casos, una denúncia per alcohol o drogues i 2 més per altres motius.
Segons ha informat la policia, entre les infraccions detectades hi ha circular per la vorera, conduir amb auriculars o fent servir el telèfon mòbil. També s’ha sancionat un usuari per conduir després d’haver consumit alcohol o drogues.
Reacció política i policial
L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha admès que el resultat de la campanya deixa un “balanç agre-dolç”. En declaracions recollides a la nota, ha afirmat: “Sap greu que tants conductors de patinets elèctrics hagin hagut de ser denunciats perquè no tenien l’assegurança. Ara bé, no perdem de vista que l’objectiu d’aquesta campanya, després que prèviament ja se’n va fer una d’informativa a finals d’any, ha estat contribuir a la pacificació dels vianants al carrer, sobretot pel que fa a les víctimes més vulnerables: la gent gran i els infants”, afirma en una nota de premsa.
En la mateixa línia, el cap de la Policia Local de Blanes, Francisco Javier Jarillo, ha destacat en un comunicat que pensen "que és important seguir incidint en la circulació dels patinets elèctrics i, si bé és una nota negativa que hi hagi hagut tantes denúncies per la manca d’assegurança, el més positiu és que hem pogut comprovar com una gran majoria de conductors i conductores porten el casc, tot i que no és obligatori. És important que pensin en la seva seguretat”.
Canvi de la normativa
Aquesta actuació dona continuïtat a una campanya informativa que la policia ja havia fet entre el 18 i el 30 de desembre per explicar els canvis en la normativa que entraven en vigor aquest any.
Des del 26 de gener de 2026, els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal han de tenir assegurança de responsabilitat civil. També s’ha d’inscriure el vehicle al registre de la Direcció General de Trànsit (DGT) abans de contractar-la.
La normativa també fixa que aquests vehicles no poden superar els 25 quilòmetres per hora, no poden circular amb més d’una persona a sobre i tenen prohibit l’ús d’auriculars. A la nit, els conductors han de portar elements reflectants i llums. Igualment, no poden circular sota els efectes de l’alcohol o les drogues, i en el cas dels menors la taxa d’alcohol permesa és de 0,0 mg/l.
Els patinets elèctrics tampoc poden circular per voreres, zones de vianants, passos de travessera, túnels ni vies interurbanes. Les sancions per incomplir aquestes normes, o per no tenir assegurança o el vehicle registrat, poden anar dels 100 als 800 euros, segons la gravetat de la infracció.
Subscriu-te per seguir llegint
