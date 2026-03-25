Condemnat a 4 anys i 2 mesos de presó per agredir sexualment una dona en un descampat de Blanes

Admet que va abordar la víctima quan tornava a casa sortint d'un bar on van tenir una "conversa breu i intranscendent"

D'esquenes i custodiat pels Mossos, el condemnat per agredir sexualment una dona en un descampat de Blanes. / Marina López (ACN)

L'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i 2 mesos de presó un home per agredir sexualment una dona en un descampat de Blanes la matinada del 6 de novembre del 2024. El processat s'enfrontava a 8 anys de presó però, com que ha reconegut els fets, la fiscal i la defensa han arribat a un acord. El processat ha admès que va abordar la víctima quan tornava a casa, després de sortir d'un bar on havien tingut una "conversa breu i intranscendent", la va empènyer i la va fer caure a terra. L'acusat li va intentar treure els pantalons però, com que no ho va aconseguir, la va obligar a fer-li una fel·lació. La dona li va mossegar el penis i va poder demanar ajuda. La víctima va morir el 6 de març del 2025 en un presumpte crim masclista.

