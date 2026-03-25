Un incendi crema una caseta de fusta i una caravana a Riudarenes i obliga a confinar tres persones

El foc, que també va afectar vegetació i arbres del perímetre, va deixar l’habitatge del mateix solar sense subministrament elèctric

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Girona

Un incendi a la parcel·la d’una casa de Riudarenes va obligar a mobilitzar els Bombers aquest dimarts poc abans de la mitjanit.

Els serveis d’emergència van rebre l’avís quan faltaven nou minuts per a les dotze de la nit, alertant que cremava una caseta de fusta situada al solar. Fins al lloc s’hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers.

En arribar, els efectius es van trobar tres persones a l’exterior, a qui van fer confinar a l’habitatge, ubicat dins la mateixa parcel·la, mentre treballaven per sufocar unes flames que ja s’havien estès.

Finalment, l’incendi no només va afectar la caseta de fusta, sinó també una caravana, que va quedar totalment calcinada, i diversa vegetació de l’entorn, entre la qual hi havia diversos arbres del perímetre.

Notícies relacionades

Cap a un quart de dues de la matinada, el foc es va donar per extingit. Arran de l’incendi, també va quedar afectat el subministrament elèctric de la casa, segons informen els Bombers.

