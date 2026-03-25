Presó per a quatre dels detinguts en l’operatiu contra una xarxa internacional de tràfic d’armes i drogues vinculada a la màfia turca amb ramificacions a Lloret
La causa, que investiga presumptes delictes d’organització criminal, falsedat documental, contra la salut pública i tràfic d’armes, ja no es troba sota secret de sumari
El jutjat d’instrucció del Tribunal d’Instància de Tortosa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a quatre dels detinguts en el macrooperatiu policial desplegat dilluns contra una organització criminal dedicada al tràfic d’armes i drogues, vinculada a la màfia turca i amb ramificacions a Lloret de Mar. Segons ha informat el TSJC, un total de 15 arrestats han passat aquest dimecres a disposició judicial.
La jutgessa titular de la plaça 2 de la secció d’instrucció del Tribunal d’Instància de Tortosa ha acordat, a més, la llibertat provisional amb mesures cautelars per a nou dels investigats. Aquestes mesures inclouen la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori i l’obligació de comparèixer periòdicament al jutjat. Pel que fa als altres dos detinguts, s’ha prorrogat la seva detenció fins demà.
La causa, que investiga presumptes delictes d’organització criminal, falsedat documental, contra la salut pública i tràfic d’armes, ja no es troba sota secret de sumari.
Operatiu internacional
L’actuació policial, liderada pels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional, es va desplegar dilluns amb el suport d’Europol. El dispositiu va mobilitzar més de 200 agents i va incloure una desena d’entrades i escorcolls entre Catalunya i Andalusia.
En total, es van detenir 19 persones: 14 a Catalunya —en municipis com Lloret de Mar, Barcelona o Sabadell—, dues a Màlaga i tres més a Sofia (Bulgària). A més, hi ha sis investigats a Grècia.
A Lloret de Mar, els agents van escorcollar un domicili on es van practicar quatre detencions. Durant l’operatiu, es van intervenir armes, diners en efectiu i substàncies estupefaents.
Segons fonts policials, es tracta d’una organització criminal violenta amb vincles amb la màfia turca, centrada principalment en el tràfic de marihuana i amb una àmplia projecció internacional.
Subscriu-te per seguir llegint
