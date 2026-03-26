Blanes homenatja Inés Fernández Angulo pels seus 100 anys
Després d'una vida dedicada a la família i la costura, la veïna homenatjada, que viu actualment a una residència, atribueix la seva longevitat a menjar poc i no enfadar-se mai
L’Ajuntament de Blanes ha homenatjat aquesta setmana Inés Fernández Angulo, una veïna centenària del municipi, amb motiu del seu centenari. L’acte es va celebrar aquest dilluns a la residència on viu actualment i va estar encapçalat per l’alcalde, Jordi Hernández, i el tinent d’alcalde de la Gent Gran, Mario Ros.
Durant l’homenatge, els representants municipals li van lliurar una placa commemorativa en nom del consistori, diversos llibres relacionats amb la ciutat i un ram de flors per commemorar una data tan assenyalada. També hi va participar la cap d’Acció Social de l’Ajuntament, Lurdes Rodríguez.
La celebració va comptar igualment amb la participació del director del grup La Vostra Llar, Fernando Mayan, que va entregar un altre ram de flors a l’homenatjada. Per la seva banda, les treballadores de la residència li van regalar una colònia i un pastís d’aniversari que la mateixa Inés va bufar sense ajuda.
A l’acte també s’hi van sumar representants de dues entitats vinculades a la gent gran del municipi: Rosa i Jaume, de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, i Montserrat i María, de la Casa del Mar, que també li van fer arribar diversos obsequis.
La protagonista de la jornada va estar acompanyada pels seus familiars més propers, el seu fill Alejandro Herrera i la seva jove, Alícia Duran, que després de l’acte a la residència van continuar la celebració en privat.
Nascuda a Jaén el 23 de març de 1926, Inés Fernández Angulo va compartir la infantesa amb quatre germans més. Als 16 anys va conèixer qui acabaria sent el seu marit, Juan Antonio Herrera, amb qui va tenir sis fills. Actualment només en viu un, l’Alejandro. A més, és àvia de set néts i besàvia de sis besnéts.
Al llarg de la seva vida, va compaginar la cura de la família i de la llar amb la feina de modista. Segons expliquen des del seu entorn, continua destacant pel seu bon humor i caràcter afectuós. Quan li pregunten pel secret de la seva longevitat, respon sense dubtar: menjar poc i no enfadar-se mai.
Malgrat que actualment es desplaça en cadira de rodes a causa de diverses dolències, Inés Fernández Angulo continua mostrant-se activa i manté un esperit vital que va quedar ben reflectit en una celebració molt especial.
