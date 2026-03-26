L'Ajuntament de Blanes alerta de trucades fraudulentes que suplanten funcionaris per cobrar tributs municipals
El consistori avisa que no fa mai requeriments de pagament per telèfon i demana als veïns que denunciïn els fets a la Policia Local o als Mossos d’Esquadra si n’han estat víctimes
L’Ajuntament de Blanes ha alertat aquest dimecres la ciutadania de la detecció de diverses trucades telefòniques fraudulentes en què una persona es fa passar per funcionari municipal per reclamar el pagament de tributs municipals pendents.
Segons ha informat el consistori, l’avís l’han donat responsables de diversos establiments i particulars, que han explicat que havien rebut trucades en què l’interlocutor assegurava trucar en representació de l’Ajuntament de Blanes. Durant la conversa, reclamava un suposat deute pendent i s’oferia a gestionar-ne el pagament de manera immediata a través d’un bizum o facilitant un número de compte bancari.
Davant d’aquests fets, el consistori blanenc ha difós una alerta a través de les xarxes socials, els mitjans de comunicació i el web municipal per advertir que aquestes trucades no tenen cap relació amb l’ajuntament.
A més, l’Ajuntament ha posat els fets en coneixement de la Policia Local de Blanes i dels Mossos d’Esquadra perquè en facin el seguiment.
En l’avís públic, el consistori recorda que mai truca per telèfon per demanar pagaments, ja sigui per bizum, transferència bancària o qualsevol altre sistema similar. Per això, recomana a la ciutadania que, si rep una trucada d’aquest tipus, no faci cap pagament.
Finalment, l’Ajuntament de Blanes demana que qualsevol persona que hagi estat víctima d’aquesta estafa ho denunciï immediatament davant la Policia Local o els Mossos d’Esquadra.
Subscriu-te per seguir llegint
