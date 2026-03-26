Lloret invertirà 1,2 milions en equipaments esportius vinculats a un sector que mou més de 100.000 persones l’any
L'Ajuntament farà millores a la pista d'atletisme, el camp de fubol i a la pisicina municipal
Durant la Setmana Santa s'espera la presència d'esportistes de diferents països en diferents competicions esportives
Lloret de Mar va rebre durant el 2025 un total de 101.625 persones vinculades al turisme esportiu. Es van celebrar gairebé mig miler d'accions esportives i un centenar d'esdeveniments. Són les xifres presentades en el marc de la Taula de Treball de Turisme Esportiu, l'espai de coordinació público-privada que aquest any celebra el desè aniversari. I el govern continua apostant per potenciar l'esport ambl una inversió d'1,2 milions d'euros per modernitzar diversos equipaments municipals.
L'esport porta a Lloret un gran volum d'esportistes i visitants. Les dades que es van posar exposar durant la Taula xifren en 58.723 els esportistes que ha passat per Lloret de Mar i 42.902, acompanyants. Pel que fa a l’activitat generada, al llarg de l’any es van dur a terme 494 accions de turisme esportiu, de les quals 395 van correspondre a estades esportives o training camps i 99 van ser esdeveniments esportius.
Entre les disciplines amb més pes en aquestes estades hi ha l’atletisme, el futbol, la natació, el triatló i el ciclisme. Durant la Setmana Santa també estan previstos diversos esdeveniments esportius com una competició de petanca, el MIC i el Sant Jaime de futbol o la Costa Brava Cup d'handbol. Es preveu la presència d'esportistes de diverents països i el pas pel municipi d'unes cinc mil persones. Un altre dels esdeveniments propers serà l'11 d’abril amb una vetllada de boxa, kickboxing i K1.
Manté, a més, una important projecció exterior en aquest segment, amb presència destacada de mercats internacionals com França, Polònia, Suècia, Suïssa, Noruega i el Regne Unit.
La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, va destacar durant la presentació dels resultats que “aquest bon posicionament de la destinació ha estat possible gràcies als recursos naturals i les infraestructures esportives que tenim, així com per l’aposta público-privada per l’especialització, l’estructuració del producte, el reforç en la promoció internacional i la planificació estratègica per acollir esdeveniments i estades esportives durant tot l’any que ens situen com un exemple de cogovernança en aquest àmbit”.
L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, destaca que el turisme esportiu és un dels sectors consolidats que ajuda en l'objectiu de mantenir vida durant tot l'any.
Actualment, la taula de treball està integrada per més d’una vintena d’establiments d’allotjament i empreses receptives certificades, i s’ha convertit en una eina per compartir dades, detectar oportunitats de mercat i impulsar noves accions de promoció i comercialització.
El tartan, la piscina i la nova gespa del camp de futbol
Els equipaments són clau per poder oferir activitats. Per això l'Ajuntament preveu per aquest any un inversió d'1.245.000 euros per modernitzar diverses instal·lacions esportives municipals. Les actuacions inclouen la renovació del tartan de les pistes d’atletisme, millores a la piscina municipal, la instal·lació d’una nova gespa al camp de futbol municipal, la reforma de vestidors i diverses millores al camp de futbol del Molí.
El regidor d’Esports, Frederic Guich, va assegurar que “aquestes inversions permeten continuar millorant la qualitat dels equipaments esportius del municipi i reforça l’esport com un element clau per contribuir a l’equilibri resident-turista, així com a producte turístic estratègic de desestacionalització”.
Fires internacionals
Es continuarà reforçant el posicionament en turisme esportiu amb la participació en fires especialitzades, workshops professionals i accions de promoció en mercats internacionals, a més de l’organització d’un ampli calendari d’esdeveniments esportius al llarg de l’any.
La trobada també va servir per posar en relleu que aquest 2026 es compleixen 20 anys des que el municipi va obtenir la certificació com a Destinació de Turisme Esportiu, atorgada per l’Agència Catalana de Turisme. En aquestes dues dècades, des del govern remarquen que Lloret s’ha consolidat com una de les destinacions catalanes amb més disciplines esportives certificades: futbol, atletisme, esports col·lectius, ciclisme, natació i triatló.
Segons el programa d’Intel·ligència Turística del municipi, els productes vinculats a un component actiu i esportiu han anat guanyant pes en les preferències dels visitants, fins al punt de situar-se actualment en tercer i quart lloc entre els seus principals interessos.
