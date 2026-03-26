Riells i Viabrea constitueix la Junta de Seguretat amb un augment dels delictes del 10,2%
Els fets delictius han passat de 108 a 119 en un any, tot i que els Mossos han situat el municipi per sota de la mitjana comarcal
Els delictes han augmentat un 10,2% a Riells i Viabrea durant l’últim any, en passar de 108 a 119 casos, segons les dades que s’han exposat en la constitució de la Junta Local de Seguretat del municipi. Tot i aquest increment, els Mossos d’Esquadra han situat la criminalitat local per sota de la mitjana comarcal.
Per tipologies, els delictes contra el patrimoni han passat de 66 a 73, un 10,6% més, mentre que els delictes contra les persones han pujat de 28 a 32, un 14,3%. En canvi, els delictes contra la seguretat viària han baixat de 7 a 6, un 14,3% menys, i els delictes contra l’ordre públic s’han reduït de 3 a 1, un 66,7% menys. Els delictes contra la salut pública s’han mantingut en dos casos, mentre que la resta de delictes han passat de 2 a 5.
Junta de Seguretat constituïda
La Junta Local de Seguretat s’ha constituït amb la participació de l’Ajuntament, la Subdelegació del Govern a Girona, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra. Durant la sessió, els diferents cossos policials han exposat les actuacions que duen a terme al municipi i han compartit dades sobre la seva activitat.
El subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, ha afirmat que “la coordinació és efectiva” entre els diferents cossos policials.
D’altra banda, la Guàrdia Civil ha informat que ha fet tres inspeccions al mercat municipal de Riells i Viabrea, amb la confiscació de gènere valorat en 12.235 euros.
La sessió ha estat presidida per l’alcalde, Josep Maria Bagot, i hi han participat representants de l’Ajuntament, la Subdelegació del Govern a Girona, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra. Per part del consistori, també hi han assistit la cap de la Policia Local, el caporal i la secretària accidental de l’Ajuntament.
A la reunió hi han pres part el subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon; el capità Manuel Sánchez Real, cap de la companyia de la Guàrdia Civil de Palamós; el cap del destacament de la Guàrdia Civil de Lloret de Mar, Francisco José Castro Herrera; la inspectora Patricia Torres, cap de la UCRIF de la Brigada de Policia d’Estrangeria i Fronteres; l’inspector José Herrero, cap del Grup Especial d'Operacions (GOE) de la mateixa brigada, i el sotsinspector Miquel Domínguez i Roca, sotscap de l’Àrea Bàsica Policial Selva Interior-Santa Coloma de Farners.
La constitució de la Junta Local de Seguretat formalitza "un espai de coordinació entre els diferents cossos policials i les administracions amb presència al municipi", informa l'ajuntament de Riells i Viabrea.
Subscriu-te per seguir llegint
