Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cambrers Costa BravaLa VoltaVentadesHotels Costa BravaPremis EnderrockGossos a Sons del MónPregó Setmana Santa
instagramlinkedin

Tallat l’Eix Transversal a Santa Coloma de Farners per un xoc entre dos camions, un dels quals ha acabat en flames

El vehicle pesant ha cremat totalment, les flames s'ha estès a l'altre vehicle i han afectat massa forestal

El camió incendiat i les flames agafant els marges del costat de la C-25 a Santa Coloma de Farners. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Santa Coloma de Farners

L’Eix Transversal (C-25) està totalment tallat a Santa Coloma de Farners en sentit Vic per un accident de trànsit.

Segons les primeres informacions, dos camions han xocat per encalç i un d’ells s’ha incendiat. El vehicle pesant ha cremat completament, i les flames s’han estès a l'altre camió i pel voral, afectant també massa forestal.

De moment, es desconeix l’estat dels afectats, tot i que les primeres informacions apunten que hi podria haver dos ferits. Els Bombers treballen a la zona amb 11 dotacions per sufocar l’incendi.

L’accident s’ha produït cap a tres quarts de tres de la tarda, a l’altura del quilòmetre 224 de la C-25, en sentit Vic, i la via continua tallada fins a nou avís, segons el Servei Català de Trànsit.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han activat vuit unitats, de la seva banda treballen en la gestió de l'accident i n'investiguen les causes.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
  2. Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
  3. Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
  4. Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
  5. Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina
  6. Tenia una professora que ens ensenyava a fer problemes molt xulos de lògica i em vaig començar a enganxar de debò
  7. Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
  8. «El que mengi Trump cada dia, és el que no s’hauria de menjar»

Tracking Pixel Contents