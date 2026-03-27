Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cambrers Costa BravaLa VoltaVentadesHotels Costa BravaPremis EnderrockGossos a Sons del MónPregó Setmana Santa
instagramlinkedin

L’Ajuntament de Blanes declara nul un acord urbanístic del 2021 relacionat amb una promoció del grup Ros

La Comissió Jurídico Assessora de la Generalitat ha emès un dictamen que concreta que en la seva aprovació es van ometre tràmits essencials

Aprovació per unanimitat de la nul·litat de l'acord marc. / Ajuntament de Blanes

Blanes

L’Ajuntament de Blanes ha declarat nul de ple dret un acord aprovat per la Junta de Govern Local l’11 de febrer de 2021, relacionat amb diversos àmbits urbanístics del municipi i amb la promoció impulsada pel grup Ros. La decisió es va aprovar per unanimitat en el ple municipal celebrat aquest dijous.

L’acord anul·lat feia referència a un marc regulador destinat a equilibrar l’interès general del municipi amb l’interès particular de la promoció urbanística, i establia la coordinació d’actuacions entre el consistori i la promotora. Tot i això, ara s’ha conclòs que aquell acte no es va tramitar d’acord amb la legalitat vigent.

L'acord aprovat incloïa diverses obres com la rotondaconstruïda entre el carrer Santa Cecília i l’avinguda de l’Estació que estava fora del planejament i l’ús d’un terreny qualificat de zona verda com a aparcament al costat de l'empresa.

El procés per arribar a aquesta decisió es va iniciar el 30 d’octubre passat, quan el ple municipal va aprovar demanar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat un dictamen preceptiu sobre la possible nul·litat de l’acord. La sol·licitud es basava en un informe elaborat pels serveis jurídics municipals. L’exalcalde de Blanes, Àngel Canosa, defensava que sempre es va actuar amb l’aval dels tècnics

Finalment, el febrer de 2026, la Comissió Jurídica Assessora va emetre un dictamen favorable a la declaració de nul·litat. L’òrgan considera que l’acord del 2021 tenia naturalesa de conveni urbanístic i, per tant, s’hauria d’haver tramitat com a tal.

Es van ometre tràmits

Segons aquest dictamen, en la seva aprovació es van ometre tràmits essencials. Entre les mancances detectades, hi havia l’absència d’una memòria justificativa sobre la necessitat, l’oportunitat i l’impacte econòmic de l’acord, així com la falta d’informes tècnics i jurídics que n’avalessin tant la conveniència com la legalitat. A més, un cop aprovat, l’acord no es va publicar ni sotmetre a exposició pública.

La nul·litat de ple dret és la màxima sanció jurídica que es pot aplicar a un acte administratiu i implica que aquest queda sense efectes des del mateix moment en què va ser aprovat.

Notícies relacionades i més

Arran d’aquesta decisió, l’Ajuntament haurà d’adoptar les mesures necessàries per restablir la situació jurídica anterior entre les parts afectades: el propi consistori i l’empresa SAGEFRA SLU.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
