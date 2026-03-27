La Policia Local de Lloret deixa de fer hores extres per la falta d’acord del conveni

Els sindicats de l’Ajuntament denuncien “nul·la voluntat negociadora” i convoquen una assemblea de treballadors

Un vehicle de la Policia Local de Lloret de Mar aparcat davant la comissaria / Policia Local de Lloret

Eva Batlle

Lloret de Mar

Els sindicats de l’Ajuntament de Lloret de Mar han iniciat mesures de protesta per reclamar la renovació del conveni laboral, caducat des de 2012. En un comunicat conjunt, CSIF, CSC-Intersindical, SIP-FEPOL, UGT i USOC atribueixen la decisió a la “nul·la voluntat negociadora” del govern municipal.

La primera acció serà la suspensió indefinida -des d'aquest divendres- de les hores extres de la policia local de Lloret de Mar, representada per CSIF i SIP-FEPOL. També el personal de manteniment ha anunciat que no farà guàrdies durant el mes de maig.

Segons els sindicats, el conflicte respon al bloqueig de la negociació col·lectiva. Les organitzacions asseguren que l’Ajuntament no ha convocat ni la taula sectorial de la policia ni la comissió encarregada de renovar el conveni de l’Ajuntament de Lloret de Mar, tot i les peticions presentades en els darrers anys.

“Hem intentat posar tot de la nostra part, fins i tot més del que ens toca, per a facilitar la negociació entre les parts, però ni encara amb això hem rebut resposta, o cap proposta, a les nostres reivindicacions”, afirmen.

Els representants sindicals també denuncien una pèrdua de poder adquisitiu superior al 20% des de 2010 i reclamen una revisió salarial. “No demanem privilegis, demanem dignitat professional i una actualització, després de 14 anys sense renovar el conveni”, assenyalen. També qualifiquen d’“insostenible” que la plantilla mantingui unes condicions laborals aprovades fa 18 anys.

Notícies relacionades

Convocatòria d'una assemblea

Els sindicats han convocat una assemblea de treballadors per als pròxims dies per debatre la situació i estudiar una possible ampliació de les protestes. Segons indiquen, les mesures es mantindran fins que s’estableixi un calendari de negociació.

