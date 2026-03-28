Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cambrers Costa BravaLa VoltaVentadesHotels Costa BravaPremis EnderrockGossos a Sons del MónPregó Setmana Santa
instagramlinkedin

Crema una barraca a l’exterior d’un restaurant de Santa Coloma de Farners

Els Bombers hi han enviat cinc dotacions

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

Eva Batlle

Santa Coloma de Farners

Els Bombers han treballat aquest dissabte a la tarda en un incendi a l’exterior d’un restaurant de Santa Coloma de Farners, situat a l’avinguda de Farners.

El cos d’emergències ha rebut l’avís cap a les dues de la tarda i s’hi ha desplaçat amb cinc dotacions, en constatar que cremava una barraca a fora de l’establiment. Segons han informat els Bombers, els mateixos treballadors del restaurant han actuat amb extintors i pràcticament han deixat el foc apagat abans de la seva arribada.

Els efectius han acabat de sufocar les flames, que han cremat la caseta, i han comprovat que l’incendi no havia causat més danys.

Segons les primeres informacions, el foc s’hauria originat quan les flames d’una foguera s’haurien estès fins a la barraca.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
