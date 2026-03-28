Crema una barraca a l’exterior d’un restaurant de Santa Coloma de Farners
Els Bombers hi han enviat cinc dotacions
Els Bombers han treballat aquest dissabte a la tarda en un incendi a l’exterior d’un restaurant de Santa Coloma de Farners, situat a l’avinguda de Farners.
El cos d’emergències ha rebut l’avís cap a les dues de la tarda i s’hi ha desplaçat amb cinc dotacions, en constatar que cremava una barraca a fora de l’establiment. Segons han informat els Bombers, els mateixos treballadors del restaurant han actuat amb extintors i pràcticament han deixat el foc apagat abans de la seva arribada.
Els efectius han acabat de sufocar les flames, que han cremat la caseta, i han comprovat que l’incendi no havia causat més danys.
Segons les primeres informacions, el foc s’hauria originat quan les flames d’una foguera s’haurien estès fins a la barraca.
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística