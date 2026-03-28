Rescaten un home de la cala de Sant Francesc de Blanes
Ha estat traslladat a l'hospital Josep Trueta en estat menys greu
Un home ha resultat ferit menys greu aquest dissabte a la cala de Sant Francesc de Blanes després de relliscar a les roques i donar-se un fort cop al cap. Segons han informat els serveis d’emergència, l’avís s’ha rebut cap a les 17.54 hores.
Els Bombers l’han rescatat amb la grua i l’han extret fins a la platja, on l’ha atès el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Posteriorment, l’home ha estat traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu.
