La banda desmantellada amb ramificacions a Lloret traficava amb armes que intercanviava per droga
La investigació dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional sosté que la xarxa introduïa armament des dels Balcans i Turquia i el feia servir per obtenir marihuana, en un operatiu que va finalitzar amb 21 detinguts
L’organització criminal internacional amb origen turc desmantellada la setmana passada en un operatiu amb ramificacions a Lloret de Mar -i altres poblacions catalanes, Andalusia i Bulgària- es dedicava al tràfic d’armes, al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals. La xarxa comprava armes als Balcans Occidentals i Turquia i les introduïa a Europa amagades en compartiments ocults de vehicles i camions. Aquest armament, segons els investigadors, circulava després dins dels cercles criminals i s’utilitzava com a moneda d’intercanvi en operacions de droga, principalment de marihuana.
Els Mossos d’Esquadra, a través de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), han dirigit la investigació amb la col·laboració de la Policia Nacional i en coordinació amb Europol. L’operatiu, desplegat el 23 de març, es va saldar amb 21 detinguts. Entre els tres arrestats a Sofia hi ha el principal líder de la xarxa relacionada amb la màfia turca, mentre que a Catalunya (14) hi va haver quatre detencions a Lloret de Mar, en concret, en un pis de la zona de Fenals. També es van produir arrestos en altres punts de Catalunya com a Teià, Barcelona, Mataró, Sabadell, Tordera. A Màlaga s’hi van fer quatre arrestos més.
El principal responsable de l’organització, considerat per Europol un High Value Target, coordinava l’adquisició i el transport d’armes cap a Espanya i supervisava alhora la compra i distribució de drogues a altres països, com Grècia i Bulgària. Amb la seva detenció, els investigadors consideren desactivada una estructura amb capacitat econòmica i logística per operar en diversos països europeus.
Cèl·lules territorials
Segons la policia, l’entramat funcionava mitjançant cèl·lules territorials especialitzades i interconnectades, capaces de mantenir activitat delictiva de manera sostinguda. Aquesta estructura, apunten els investigadors, evidenciava la voluntat d’assentar-se de manera estable a Espanya.
Segons les indagacions policials, la xarxa estava formada per ciutadans espanyols i turcs establerts a Andalusia i Catalunya. Els investigadors sostenen que part de l’activitat consistia a obtenir grans quantitats de marihuana en municipis andalusos a canvi d’armes de foc procedents dels Balcans Occidentals i Turquia, que posteriorment es redistribuïen dins dels circuits criminals.
La investigació es va iniciar el març del 2025, quan els Mossos d’Esquadra van detectar armes de foc introduïdes il·legalment des de Turquia i distribuïdes a grups criminals locals a Catalunya. Segons els Mossos, aquesta activitat s’emmarcava en un augment dels incidents relacionats amb la violència armada. A partir d’aquest primer indici, els investigadors van identificar una estructura especialitzada en la introducció, l’emmagatzematge i la distribució d’armament.
Armes dels Balcans i Turquia
La investigació ha revelat que les armes es compraven als Balcans Occidentals i Turquia i s’introduïen a Europa amagades en vehicles i camions adaptats amb compartiments ocults. Les armes, segons els investigadors, circulaven després dins dels ambients criminals i s’utilitzaven també com a moneda d’intercanvi en operacions de tràfic de drogues, especialment de marihuana. La disponibilitat constant d’aquest armament, afegeixen, augmentava la capacitat de foc de les organitzacions criminals i contribuïa a l’augment de la violència a Europa i a l’Estat.
La xarxa també utilitzava armes híbrides, conegudes com a “Frankenstein”, plenament funcionals i construïdes a partir de components originals combinats amb estructures metàl·liques fabricades artesanalment. Es tracta d’armes de baix cost i amb alta operativitat, un fet que, segons la investigació, en facilita la distribució il·lícita a escala europea. Des del maig, la investigació s’ha desenvolupat en coordinació amb Europol.
Una toma i mitja de marihuana al mes
Pel que fa al tràfic de drogues, la policia sosté que la xarxa disposava de la infraestructura necessària per adquirir grans quantitats de marihuana a Catalunya i a Màlaga i exportar-la després cap a Turquia. Per fer-ho, utilitzava rutes terrestres i marítimes a través d’Europa, amb destí final a Turquia, on la substància assolia un valor més alt al mercat. La investigació calcula que els detinguts tenien capacitat per transportar fins a una tona i mitja de marihuana al mes cap a Turquia i Grècia.
Els investigadors també destaquen que els membres de la xarxa adoptaven mesures de contravigilància, feien servir identitats falses, utilitzaven vehicles a nom de tercers i mantenien una mobilitat constant per dificultar l’acció policial.
Antecedents per assassinat
A més, alguns integrants del grup tenien antecedents per delictes de sang a Turquia, un element que, segons la policia, reforça el perfil violent de l’organització i la seva perillositat operativa.
Durant la investigació i en el marc del dispositiu final, els agents van intervenir set pistoles semiautomàtiques, una arma de guerra, silenciadors i supressors de so. També es van decomissar 587,56 quilos de marihuana i 76,54 quilos de haixix, amb un valor estimat al mercat il·lícit de 4,4 milions d’euros.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en funció de l’evolució de les diligències.
