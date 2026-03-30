Els Manaies de Blanes i Banyoles desfilaran amb 130 soldats romans durant la Setmana Santa
La tradicional cerimònia del canvi de capità inclourà la desfilada dels Manaies i un espectacle pirotècnic al Passeig de Mar en un any en què se celebra el 25è aniversari
La Setmana Santa de Blanes viurà enguany una edició especialment assenyalada amb una Cerimònia del Canvi de Capità. Els Manaies de Blanes-Legio V Macedònica celebraran aquest 2026 els 25 anys de trajectòria de l’entitat, coincidint també amb el desè aniversari dels Manaies Iuniores, i ho faran amb la participació del Manípul de Manaies de Banyoles.
La cita central tindrà lloc la tarda del Dijous Sant, 2 d’abril, quan desfilaran pels carrers de Blanes un total de 130 soldats romans. D’aquests, 67 seran membres dels Manaies de Blanes i dels Manaies Iuniores, mentre que els 63 restants arribaran des de Banyoles, en una comitiva formada tant per adults com per infants.
La invitació als manaies banyolins s’emmarca en la bona relació entre les dues entitats després que, l’any 2024, els blanencs participessin en els actes del 75è aniversari del Manípul de Manaies de Banyoles, una agrupació que també compta amb secció infantil.
A més, enguany els Manaies Iuniores faran per primera vegada la seva pròpia cerimònia de canvi de capità de manera conjunta amb la dels adults, en lloc de celebrar-la per separat l’endemà de Divendres Sant com havia estat habitual fins ara.
Cercavila fins al Passeig de Mar
La celebració començarà a les 5 de la tarda amb la sortida en tres grups des de l’Arc dels Copatrons del carrer Ample. La cercavila arribarà fins a l’Hospital-Asil Sant Jaume, on els manaies compartiran una estona amb els residents, els dedicaran unes paraules i els lliuraran un obsequi.
Tot seguit, la desfilada continuarà pel centre de la ciutat, passant per la Rambla Joaquim Ruyra, la plaça Catalunya i el Passeig de Mar, on s’ha previst una ambientació especial amb megafonia i música èpica de Dimitri Shostakovich. El recorregut culminarà al Banc dels Músics, escenari principal de la cerimònia.
Canvi de capitans i parlaments institucionals
L’acte comptarà amb la participació de Joan Grau com a mestre de cerimònies, en un retorn puntual a aquest paper després d’haver estat durant anys l’encarregat d’explicar el significat del ritual.
Abans de l’inici del cerimonial hi haurà un torn de parlaments amb el president de l’Associació de Manaies de Blanes, Rafel Comas; el president del Manípul de Manaies de Banyoles, Josep Duran; l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; i l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández.
També hi participarà la Colla de Diables Sa Forcanera, convidada enguany a fer el pregó introductori de la cerimònia.
El moment central arribarà amb el relleu de comandaments. Els capitans sortints, Fran González i Lara Leiva, dels Manaies adults i dels Iuniores respectivament, aniran a buscar els nous capitans, que seran investits davant del Banc dels Músics acompanyats del Signífer.
Joc del Gat i la Rata i espectacle pirotècnic
Un cop acabada la cerimònia, la jornada continuarà amb el tradicional Joc del Gat i la Rata, una cercavila per diversos carrers del centre amb tres grups separats: els Manaies de Blanes, els Manaies de Banyoles i els Manaies Iuniores.
Com a novetat, cap a les 8 del vespre, la Colla de Diables Sa Forcanera oferirà un espectacle pirotècnic al Passeig de Mar, a l’alçada del carrer Ample.
Divendres Sant i concert de celebració
L’endemà, Divendres Sant, els Manaies de Blanes tornaran a sortir al carrer per participar en la Processó Penitencial del Sant Crist. L’anunci de la processó serà a les 20.30 h, i la sortida de la comitiva començarà a les 21 h.
Els actes del doble aniversari es tancaran el dissabte 4 d’abril amb un concert a la plaça dels Països Catalans. A partir de les 8 del vespre hi actuaran el grup de rumba Los del sótano, la banda de versions Mash Live Music i, per acabar la vetllada, Salva Silva DJ. La celebració inclourà també servei de barra.
Una efemèride amb segell pioner
Els Manaies de Blanes arribaran a aquesta commemoració amb un altre precedent destacat: l’entitat va nomenar l’any 2018 la primera capitana de manaies de Catalunya, una fita que la colla reivindica en un any carregat de simbolisme per a la Setmana Santa blanenca.
