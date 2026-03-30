La Setmana de la Salut de Lloret de Mar inclou una quinzena d'activitats i se centra en la salut respiratòria
La lluita contra el tabaquisme és el tema que han tractat els alumnes de l'anomenat Ajuntament dels Infants
Lloret de Mar celebrarà del 7 al 12 d'abril la segona Setmana de la Salut que inclourà una quinzena d'activitats i estarà centrada en la salut respiratòria. El programa previst combina propostes físiques, educatives i lúdiques. Entre les iniciatives més destacades hi ha marxes nòrdiques per diferents espais naturals de Lloret, sessions de ioga per a adults i infants, tallers de respiració i postura per a la gent gran, així com activitats esportives com zumba, cardio interval o body combat, a més de sessions formatives per part d'especialistes de diferents àmbits com la nutrició. A més, l'anomenat Ajuntament dels Infants format per alumnes d'escoles de Lloret que es fixa la lluita contra el tabaquisme amb diversos eslògans.
Alguns dels que han sortit són 'No et fumis la vida', 'Ets més fort que la teva addicció', 'No arrisquis la vida per una cigarreta' o 'Si no ho fas per tu, fes-ho pels que t'estimen'. Aquests missatges volen fer reflexionar la ciutadania sobre els riscos del consum de tabac i promoure estils de vida més saludables. A banda, durant tota la setmana es podrà visitar l’exposició 'Respirar és vida', així com un espai temàtic a la Biblioteca amb recursos sobre salut respiratòria.
El programa també inclou accions de prevenció i sensibilització, com una plantada d'arbres amb el lema 'Els arbres respiren' i la col·laboració amb farmàcies locals per oferir assessorament sobre l’ús correcte dels inhaladors i el cribratge de malalties respiratòries.
Per complementar totes les activitats, es farà la pintada d'un mural 3D, que estarà ubicat al costat de l'accés al Pavelló del Molí, amb l'objectiu de seguir fent campanya per la salut, més enllà de la celebració de la segona Setmana de la Salut de Lloret.
Aquest mural estarà acompanyat d'un plafó amb un codi QR que oferirà als usuaris una realitat augmentada de la imatge, així com un altre codi QR que donarà accés a una plataforma virtual amb contingut didàctic i informatiu. La pintada del mural començarà el 7 d’abril i la previsió és que s’allargui dos dies més.
