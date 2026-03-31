Enxampen dos lladres de camions a l’AP-7 amb un cotxe d’alta gamma robat a Lloret de Mar
Els arrestats, amb una trentena d’antecedents, van fugir després de ser sorpresos mentre intentaven assaltar camions en una rea de servei de Tarragona
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts al Vendrell dos homes de 26 i 30 anys que circulaven amb un cotxe d’alta gamma robat diumenge a Lloret de Mar i que presumptament pretenien cometre robatoris tipus teloner a l’AP-7, a l’altura de Tarragona. Els arrestats estan acusats de robatori o furt d’ús de vehicle, atemptat als agents de l’autoritat i resistència als agents de l’autoritat. A més, al conductor també se li atribueix un delicte de conducció temerària.
La detenció es va produir aquest dilluns en el marc del dispositiu Kanpai Pista, amb què la policia reforça el patrullatge preventiu en autopistes i àrees de servei. Una patrulla que feia tasques de vigilància a l’àrea de servei del Mèdol, a Tarragona, va rebre informació sobre un vehicle d’alta gamma que rondava la zona d’estacionament de camions.
Talls a la lona
Segons els Mossos, els ocupants del cotxe s’haurien apropat a diversos camions i haurien fet talls a la lona per comprovar la càrrega que transportaven. Quan els agents feien comprovacions amb els vehicles estacionats i alertaven la resta de patrulles, el vehicle sospitós va tornar a aparèixer. En veure el cotxe policial, el conductor va fugir a gran velocitat per l’AP-7 en sentit sud.
Durant la fugida, el cotxe va circular de manera temerària, fent ziga-zagues i canvis bruscos de direcció que van posar en risc la resta d’usuaris de la via. Segons la policia, fins i tot va provocar fregaments amb altres vehicles i un encastament amb un camió.
Quatre: dos detinguts
Finalment, gràcies a la coordinació policial, els Mossos van poder aturar el vehicle a l’altura del Vendrell. De l’interior en van sortir quatre homes vestits de fosc, que van fugir corrent en diverses direccions. Els agents van interceptar i detenir el conductor i un segon sospitós, que també van intentar agredir els policies. Els altres dos implicats van aconseguir escapar.
En fer les comprovacions, els Mossos van constatar que el cotxe constava com a sostret des de diumenge a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. En l’escorcoll, els agents hi van trobar estris per cometre robatoris amb força tipus teloner.
Els dos detinguts acumulen una trentena d’antecedents i passaran pròximament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
