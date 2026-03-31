Lloret de Mar arriba a un acord per reobrir el camí de ronda ocupat per la mansió de l'expresident de Kazakhstan
La propietat assumiria íntegrament el cost dels tràmits i excució d'un traçat alternatiu que permeti resseguir el recorregut litoral de can Jucandella
L'acord que posaria fi a un litigi que s'allarga des de fa 15 anys s'ha d'aprovar per ple
L’Ajuntament de Lloret ha arribat a un acord amb la propietat de la finca de Can Juncadella que ocupa part del camí de ronda. La societat vinculada a l'expresident de Kazakhstan assumiria la totalitat del cost dels tràmits i l'execució d'un nou traçat alternatiu que permetés recórrer el litoral. El conveni s'espera aprovar en un proper ple municipal.
El camí de ronda són uns dos quilòmetres entre les platges de cala Morisca i Canyelles. Aquí s'hi situa un habitatge que està a nom de la societat Flinder Data vinculada a l’expresident de Kazakhstan Nursultan Nazarbayev de 1991 a 2019.
Des de fa 15 anys la finca bloqueja el pas pel camí de ronda. El 2009 els propietaris van signar un conveni per tancar el camí i fer una sèrie de millores, però mai es van executar. El conveni que ara s'anuncia suposaria acabar anys de litigis i protestes d'entitats. El 2023 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar la raó a l’Ajuntament concloent que el camí és públic.
L'Ajuntament, juntament amb la Generalitat i la propietat han estat en negociacions. També s'han fet visites al terreny i s'ha estudiat tècnicament el nou traçat.
El ple ha d'aprovar el conveni que definiria el traçat i s'executaria el camí de ronda al seu pas per la finca. Flinder Data, segons ha informat l'Ajuntament, assumiria el cost íntegre tant de la redacció del planejament com l'execució de les obres del nou traçat.
Segons el govern, el recorregut s'ha concebut per recuperar l'essència del camí de ronda, "amb un traçat que discorre amb la màxima proximitat al mar i que permetrà el seu gaudi públic". Segons remarquen, posa èmfasi en la preservació mediambiental i en la integració paisatgística, garantint que l’actuació sigui compatible amb la protecció de l’entorn.
L'Ajuntament tramitarà el planejament urbanístic i la propietat redactarà la documentació i executarà les obres sota la supervisió municipal. Una vegada acabades, el camí passaria a ser d'ús públic i la seva gestió i manteniment aniria a càrrec del consistori. Abans de l’aprovació del conveni per part del Ple, caldrà seguir el procediment previst a la normativa urbanística, que implica sotmetre a informació pública l’esborrany del conveni pel termini d’un mes.
L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas Martínez, posa de manifest que serà el plenari on es decidirà si s'aprova el conveni.
Protestes i intimidacions
Des de fa anys diversos col·lectius i entitats reclamen la reobertura d'aquest camí de ronda. Des del 2009 està tancat i, a més, s'hi va establir vigilància. Durant la major part de l'any a la finca hi ha el personal que s'encarrega del manteniment, mentre és sobretot a l'agost quan se sol veure ocupada.
SOS Costa Brava ha fet protestes i va portar a terme una acció davant l'actitud dels propietaris. Una vegada s'arribava fins a la finca es trobaven cartells advertint de la prohibició de pas, càmeres de vigilància i fins i tot es rebien les advertències de guardes de seguretat que anaven armats i amb gossos.
La situació es va relaxar posteriorment, tot i que continua tancat i es mantenen els cartells, explicava SOS Costa Brava a Diari de Girona l'estiu passat. «Han mantingut els cartells, però pots penetrar i t’esperen on s’acaba el primer tram del camí que acaba amb una tanca al final», explicava el president de la Federació, Jordi Palaudelmàs.
