Lloret de Mar celebrarà per primer cop la Feria d'Abril amb música, ball i gastronomia
La Casa Cultural Andaluza i el Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries col·laboren amb l'Ajuntament dque vol celebrar les arrels andaluses de la ciutat
L’Ajuntament de Lloret celebrarà per primer cop la Feria d'Abril. Serà els dies 9 i 10 de maig, es farà de la mà de la Casa Cultural Andaluza i el Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries. Tindrà lloc després de la Feria d'Abril oficial a Sevilla i en un format de dos dies i una nit.
La regidora de Festes, Vereda López, ha explicat que “la celebració de la Feria d’Abril a Lloret neix de la demanda ciutadana de celebrar un esdeveniment que posi de manifest el llegat i les arrels andaluses de bona part de la població local”.
L’inici de la programació serà el dissabte, 9 de maig, al migdia, amb el Coro Rociero Romero Verde, en un espectacle que s’acompanyarà de peix fregit pel vermut, a càrrec del Xino Xano. També dissabte, a la tarda, actuarà Dj Silva i, a la nit, serà el torn de la cap del cartell, Maria de la Colina, seguida pel grup Aydená.
El segon dia hi haurà les actuacions del duet de Brenda Delgado i Carolina Villegas, a més de la de Frank Rojo. Finalment, des de primera hora de la tarda del mateix diumenge i fins al vespre, hi haurà la música del grup Rumbaos.
Pàrquing de les pistes de pàdel
L’esdeveniment se celebrarà al pàrquing de les pistes de pàdel, una ubicació àmplia i estratègica, en un punt d’encreuament de diversos barris i a poca distància del nucli antic. En concret, es farà servir la meitat del pàrquing, en la part més propera a l’avinguda del Rieral, per tal de minimitzar l’impacte acústic sobre els edificis residencials més propers i perquè la mobilitat es vegi afectada en el menor grau possible.
L'alcalde, Adrià Lamelas, ha destacat que “posarem en valor la bona convivència de Lloret amb la cultura catalana d’acollida, en un moment de l’any molt actiu pel sector de la restauració, l’hostaleria i el comerç a Lloret”.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial