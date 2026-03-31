La processó del Sant Crist de Blanes incorporarà una pantalla exterior i més il·luminació a l’església
La novetat permetrà seguir des de la plaça l’inici de la litúrgia dins la Parròquia Santa Maria, mentre es manté l’avançament d’horari estrenat l’any passat
La Processó Penitencial del Sant Crist de Blanes incorporarà dues novetats destacades per facilitar el seguiment d’un dels actes més solemnes de la Setmana Santa blanenca. D’una banda, s’instal·larà una pantalla de vídeo de grans dimensions a la plaça de l’Església per poder seguir des de l’exterior l’inici de la litúrgia que es fa dins la Parròquia Santa Maria. De l’altra, també s’ha reforçat la il·luminació de l’interior del temple per donar més relleu a aquest moment.
Els actes religiosos de Setmana Santa a Blanes continuaran divendres vinent amb aquesta primera de les dues processons que es fan al municipi. La del Sant Crist, coneguda també com la Processó del Silenci, se celebra fregant el vespre i l’any passat ja va introduir un canvi destacat amb l’avançament d’una hora en l’horari d’inici per atraure més públic.
L’anunci de la processó dels Manaies de Blanes es farà a dos quarts de nou del vespre i, mitja hora més tard, a les nou, començarà la processó.
Una creu d'uns 90 quilos
Una de les principals preocupacions dels organitzadors era que l’inici de la Processó de Divendres Sant omple la Parròquia Santa Maria, fet que deixa moltes persones fora del temple sense poder seguir un dels instants més impactants de la celebració. És precisament abans de l’inici del recorregut quan té lloc un dels moments més solemnes: l’aparició de la persona que portarà el Sant Crist, una creu d’uns 90 quilos, acompanyada per dues persones que duran les forquetes durant tot el trajecte.
En aquest instant, els membres de l’organització ajuden a carregar la creu al suport que el portant du fermat al cos, en una escena marcada pel silenci i només trencada pel so dels tambors. Per fer accessible aquest moment també a les persones que es quedin a fora, enguany s’ha previst la instal·lació d’una pantalla exterior amb un muntatge multicàmera que retransmetrà tota l’evolució de l’acte.
Un cop carregat el Sant Crist, començarà la processó, que compta amb quatre passos precedits pel pas marcial i les figures de combat dels Manaies de Blanes. A més del Sant Crist, hi desfilen també el Natzarè, el Crist Jacent i la Dolorosa. La processó es completa amb els cants del Miserere i la música de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, que tanca el recorregut.
