Blanes celebra els 25 anys dels Manaies amb el canvi de capità i una desfilada amb el manípul de Banyoles
Blanes ha encetat aquest dijous al vespre els actes centrals de la Setmana Santa amb la Cerimònia del Canvi de Capità dels Manaies, que enguany ha servit també per commemorar els 25 anys de l’entitat i el 10è aniversari de la secció infantil, els Manaies Iuniores.
La celebració ha inclòs una cercavila per diversos carrers del municipi, amb una aturada a l’Hospital-Asil Sant Jaume, i ha culminat al Banc dels Músics del passeig de Mar, on s’ha fet l’acte de relleu. Per a l’ocasió, els Manaies de Blanes han convidat el Manípul de Manaies de Banyoles, i la suma dels dos grups ha reunit 130 soldats romans, entre adults i infantils.
Durant la cerimònia s’han nomenat els nous capitans: Pau Maresme al capdavant dels Manaies i Marcel Serra com a capità dels Manaies Iuniores. També hi ha hagut parlaments dels presidents de les dues entitats i de l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i un pregó a càrrec de la Colla de Diables Sa Forcanera.
Els actes continuen amb la Processó Penitencial del Sant Crist de Divendres Sant, amb l’anunci a les 20.30 h i la processó a les 21 h. A més, per tancar les celebracions dels aniversaris, s’ha programat un concert dissabte 4 d’abril a les 20 h a la plaça dels Països Catalans, amb actuacions de Los del sótano i Mash Live Music, i sessió de Salva Silva DJ.
