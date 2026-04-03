Noves rutes a Tossa de Mar: de l’època romana als rodatges més icònics
El nou calendari incorpora fins a una cinquenta d'activitats amb una trentena de visites guiades al patrimoni
Transportar-se fins a l'època romana de la mà d'un mercader o conèixer el rodatge de Pandora and the Flying Dutchman que va portar a la pantalla Tossa de Mar són algunes de les propostes de l'aposta cultural del municipi amb una àmplia programació de visites guiades que connecten des del passat romà al llegat cinematogràfic. Inclouen més d'una cinquantena d'activitats repartirdes al llarg de l'any, des d'aquesta Setmana Santa.
El nou calendari amplia i diversifica l’oferta amb 30 visites guiades al patrimoni, disponibles en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès) i en diferents horaris per adaptar-se als visitants.
La gran novetat d’aquest any és la incorporació de vuit visites teatralitzades a la Vila Romana sota el títol “Una de romans”. Aquesta experiència immersiva transporta els participants a l’antiguitat a través de personatges com el propietari Vitalis, la seva esposa Pompònia i el mercader Tiberius, que expliquen amb un to divulgatiu i amè la vida quotidiana i les dinàmiques socials de l’època. Les sessions es faran al vespre, a les 21 h, en català i castellà.
"Una història de pel·lícula"
En paral·lel, Tossa també reivindica el seu paper com a escenari cinematogràfic amb el cicle “Una història de pel·lícula”, que inclou deu visites guiades per commemorar el 75è aniversari del rodatge de Pandora and the Flying Dutchman. Aquestes rutes permetran redescobrir els espais del municipi que van formar part d’aquesta producció internacional i aprofundir en la seva vinculació amb el setè art.
La programació es completa amb activitats familiars com la gimcana “La Capsa de Pandora”, pensada per apropar el patrimoni als més petits de manera lúdica i participativa.
Totes les activitats tindran com a punt de sortida l’Oficina de Turisme i es podran reservar prèviament en línia. Amb aquesta iniciativa, des de l'Ajuntament de Tossa de Mar remarquen que es consolida un model de turisme cultural que combina història, experiència i divulgació, oferint als visitants un viatge únic entre la Tossa romana i la Tossa de cinema.
