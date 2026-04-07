Blanes tanca la Setmana Santa amb l’Aplec del Vilar, una tradició de més de 400 anys
La celebració, al Santuari del Vilar, combina actes religiosos, sardanes i àpats a l’aire lliure en un dels dies festius locals
Blanes ha posat aquest dimarts punt final als actes de Setmana Santa amb una nova edició de l’Aplec del Vilar, una celebració amb més de 400 anys d’història que es viu cada any l’endemà del Dilluns de Pasqua. La jornada ha tornat a tenir com a escenari el Santuari del Vilar, als afores del municipi, i ha combinat el vessant religiós amb l’ambient festiu i familiar que caracteritza aquesta tradició. L’aplec és una de les dues festes més assenyalades que se celebren al llarg de l’any al santuari, juntament amb l’Aplec Votiu de Sant Rafel, que té lloc a l’octubre. A més, és també un dels dos dies de festa local que es viuen anualment a Blanes.
Des de primera hora del matí, nombrosos veïns i visitants s’han desplaçat fins a l’entorn del santuari per passar-hi la jornada. És habitual que grups de famílies i amics aprofitin el dia per fer-hi un àpat a l’aire lliure, ja sigui amb menjar portat de casa o bé utilitzant les barbacoes habilitades a la zona. La Policia Local de Blanes ha desplegat diversos efectius per facilitar l’accés al recinte, senyalitzar el tram final del camí i coordinar l’arribada i l’estacionament dels vehicles, que han anat augmentant especialment a partir de les onze del matí.
Pel que fa als actes religiosos, la jornada s’ha iniciat a dosquarts d’onze del matí amb una missa en sufragi dels benefactors i devots de la Mare de Déu del Vilar. Posteriorment, a les dotze del migdia, s’ha celebrat l’ofici solemne, que és l’acte central de l’aplec. La cerimònia ha estat encapçalada per l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat de membres de l’Obreria del Vilar i regidors del consistori. També hi ha assistit, per segon any consecutiu, l’alcaldessa de Tordera, Elisabet Megías.
L’ofici ha comptat amb diversos celebrants, entre els quals els rectors de les parròquies de Blanes, així com altres membres de diferents congregacions. La cerimònia s’ha tancat amb la interpretació dels tradicionals Goigs a la Mare de Déu del Vilar, amb l’acompanyament musical del Cor Parroquial Santa Maria.
Després de la missa, la jornada ha continuat amb una ballada de sardanes a càrrec de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, que ha contribuït a reforçar l’ambient festiu. A la tarda, les activitats religioses s’han reprès amb el Rosari i la Novena de la Mare de Déu, que han servit per cloure definitivament la celebració. Per facilitar l’accés al santuari, l’Ajuntament de Blanes ha tornat a habilitar un servei d’autobús gratuït amb diverses parades al municipi, amb viatges d’anada al matí i un de tornada un cop finalitzades les sardanes.
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï