Un home resulta ferit a Caldes de Malavella després de patir un accident amb un quad
Va caure del vehicle i va ser evacuat amb ambulància a l'hospital Santa Caterina per ferides en una cama
Un home va resultar ferit aquest dilluns després de tenir un accident amb un quad a Caldes de Malavella.
El succés va passar poc abans de les nou del vespre al carrer Montnegre, a la urbanització de Can Carbonell i va mobilitzar efectius dels Bombers, del SEM i de la Policia Local de Caldes de Malavella.
Segons han informat fonts d’emergències, l’home va caure del vehicle i es va fer mal a una cama. Els Bombers el van estabilitzar i van ajudar a immobilitzar-lo abans de traslladar-lo fins a l’ambulància, segons el cos d'emergències.
Els sanitaris van fer la primera atenció i el ferit va ser evacuat en ambulància del SEM, amb lesions de poca consideració, a l’hospital Santa Caterina de Salt.
