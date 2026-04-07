L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
La finca, situada a l’avinguda de l’Estació, surt amb un preu de 222.237,84 euros
L'Estat ha tornat a posar en venda l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes amb una nova subhasta pública al preu de 222.237,84 euros. És el quart intent per adjudicar aquest immoble, que forma part d’un paquet de tres antigues dependències policials que també inclou finques a Granada i Palència, segons el Ministeri de l'Interior.
En el cas de Blanes, la finca té 812 metres quadrats de solar i 1.798 metres quadrats construïts i està situda a l’avinguda de l’Estació, 76. Per poder presentar-se a la subhasta, els interessats hauran de dipositar abans una garantia de 15.242,65 euros. La Gerència d’Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l’Estat, l’organisme que gestiona la venda, justifica l’operació perquè l’immoble ja no és necessari per a les forces i cossos de seguretat.
Preferència per la Generalitat
La documentació pública del Ministeri de l'Interior no detalla quina qualificació urbanística té la finca ni què s’hi pot construir, i remet els interessats a comprovar aquestes condicions a l’Ajuntament. Tot i això, l’immoble s’aixeca en un entorn majoritàriament industrial de Blanes. El plec també recull que la finca queda subjecta al dret d’adquisició preferent de la Generalitat en les transmissions posteriors.
El termini per presentar ofertes s’acaba el 17 d’abril. L’obertura de pliques es farà el 29 d’abril, a Madrid. Si la subhasta torna a quedar deserta, la normativa preveu que l’immoble es pugui acabar adjudicant per venda directa.
