El nou bloc quirúrgic de Blanes accelera les operacions i redueix l’espera
L'any passat es van fer 407 intervencions més al conjunt de la Corporació de Salut i es va iniciar l'activitat de cirurgia general a l’hospital comarcal de la Selva
L’activitat quirúrgica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha tancat el 2025 amb un increment del 5,5% respecte al 2024. En total s’han realitzat 7.814 intervencions quirúrgiques, 407 més que l’any anterior, quan se’n van fer 7.407. A més, durant aquest període s’ha completat tota l’activitat corresponent als procediments quirúrgics garantits.
Aquest creixement s’explica en gran part per l’ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospital de Blanes, centre on es concentren especialitats com oftalmologia i traumatologia. En aquestes àrees l’activitat ha augmentat un 3,6% i un 4,5%, respectivament. L’ampliació també ha permès assumir per primera vegada activitat de cirurgia general, fins ara concentrada a l’Hospital de Calella.
A més, durant el 2025 s’ha completat tota l’activitat corresponent als procediments quirúrgics garantits, que inclouen les intervencions de cataractes i les pròtesis de genoll i maluc.
Millora l’accessibilitat a les consultes externes
També hi ha hagut una millora destacada en la reducció de la llista d’espera de consultes externes. Respecte al desembre de 2024, el nombre de pacients pendents de visita s’ha reduït en 5.175 persones, fet que representa una disminució del 18,29%.
Aquesta millora s’explica per dos factors. D’una banda, l’augment de l’activitat assistencial: durant el 2025 s’han realitzat 54.023 visites a consultes externes, un 2,32% més que l’any anterior. De l’altra, la reducció del nombre de noves derivacions cap a l’atenció especialitzada. En aquest sentit, durant el 2025 s’han registrat 63.463 noves derivacions, davant de les 67.924 de l’any 2024, cosa que suposa una disminució de 4.461 casos (6,6%).
Aquesta reducció s’explica principalment pel treball de coordinació que s’ha fet entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària, que ha permès millorar l’adequació de les derivacions cap a l’hospital i prioritzar aquells casos en què la visita hospitalària aporta realment valor per al pacient.
Per fer-ho possible, s’han desenvolupat protocols conjunts consensuats entre els dos àmbits assistencials en especialitats com cardiologia, cirurgia vascular, aparell locomotor (reumatologia, traumatologia i rehabilitació), digestologia, neurologia, al·lergologia i patologia mamària.
Aquest model de treball s’emmarca en el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària i del Continuum Assistencial, que té com a objectiu potenciar el paper de l’atenció primària com a referent assistencial i oferir una resposta més ràpida, adequada i efectiva a la ciutadania.
Nous models d’atenció i consultes no presencials
En aquest mateix marc de millora de l’accessibilitat als serveis, també s’han impulsat nous models de consulta, com la posada en marxa de la teleconsulta en dermatologia, que permet als professionals de medicina de família consultar directament amb el dermatòleg mitjançant imatges digitals. Aquesta eina millora l’accessibilitat al professional, redueix temps d’espera i evita derivacions innecessàries, alhora que permet resoldre molts casos de manera més àgil.
La introducció de nous rols professionals a l’atenció primària també ha contribuït a evitar derivacions que es poden gestionar per altres vies. En aquest sentit, la incorporació de la figura del fisioterapeuta, amb el desenvolupament d’activitats grupals, és una bona eina per a la gestió de les patologies de l’aparell locomotor. Moltes d’aquestes dolències es poden abordar des de l’atenció primària amb pautes d’exercici específiques, fet que permet una resolució més ràpida dels problemes de salut i evita derivacions innecessàries a l’hospital.
