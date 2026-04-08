Crema una pila de llenya de grans dimensions a Vidreres
El foc, declarat de matinada a prop del carrer Bon Repòs, no s'ha propagat a les instal·lacions de l’entorn
Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dimecres de matinada l’incendi d’una pila de llenya de grans dimensions. En concret, de 10 metres d’alçada per 10 d’amplada a prop del carrer Bon Repòs de Vidreres.
El cos d'emergències ha rebut l'avís quan faltaven vuit minuts de les dues de la matinada a través del telèfon d’emergències 112.
Tot i l’espectacularitat del foc, les flames no s’han propagat a les instal·lacions de l’entorn, informen des del cos d'emergències. En l’actuació hi ha treballat una dotació dels Bombers.
