Crema una pila de llenya de grans dimensions a Vidreres

El foc, declarat de matinada a prop del carrer Bon Repòs, no s'ha propagat a les instal·lacions de l’entorn

La pila de llenya en flames a Vidreres. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Vidreres

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dimecres de matinada l’incendi d’una pila de llenya de grans dimensions. En concret, de 10 metres d’alçada per 10 d’amplada a prop del carrer Bon Repòs de Vidreres.

El cos d'emergències ha rebut l'avís quan faltaven vuit minuts de les dues de la matinada a través del telèfon d’emergències 112.

Tot i l’espectacularitat del foc, les flames no s’han propagat a les instal·lacions de l’entorn, informen des del cos d'emergències. En l’actuació hi ha treballat una dotació dels Bombers.

