Detingut a Blanes per robar cable de coure dues vegades a la mateixa empresa
Els Mossos d’Esquadra el van enxampar amagat en un túnel i la sostracció de cablejat va obligar a aturar la producció durant quatre dies i va causar danys econòmics
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Blanes un home de 35 anys, amb antecedents, acusat de dos robatoris de cable de coure a la mateixa empresa del municipi.
La detenció es va fer el 6 d’abril, després que la policia rebés un avís cap a dos quarts de tres de la tarda per un robatori en curs en una nau industrial de la zona de l'estació de Blanes. Quan els agents hi van arribar, van comprovar que s’havia activat l’alarma en un túnel que connecta amb bona part de les instal·lacions.
A l’accés del túnel hi van trobar una planxa metàl·lica mal tancada, amb les barres de ferro i les brides d’acer forçades. Al costat, hi havia cable pelat apilat, dos cadenats trencats i un sistema de videovigilància també malmès.
Durant la recerca, els agents van localitzar un home amagat dins del túnel, a la zona dels transformadors elèctrics. Segons la policia, portava guants de treball, una llanterna de mà, un frontal i un mesurador de corrent. Davant d’aquests indicis, va quedar detingut com a presumpte autor d’un robatori amb força.
Aturada de la producció
La sostracció de cablejat en aquesta àrea va obligar a aturar la producció de l’empresa durant quatre dies, amb la consegüent afectació econòmica.
Aquell mateix dia, cap a les vuit del matí, els Mossos ja havien rebut un altre avís per un robatori a la mateixa empresa. En aquella ocasió, els autors es van endur més de 500 metres de cable i van fugir abans de l’arribada policial. Segons la investigació, la companyia ja havia patit anteriorment altres robatoris de cable similars.
Els investigadors també atribueixen al mateix detingut un altre robatori amb força comès el 22 de març en aquest mateix recinte. Aquell dia, l’alarma es va activar poc abans de les vuit del vespre i diversos treballadors van sorprendre un lladre a l’interior de les instal·lacions. Van intentar retenir-lo fins que arribés la policia, però va escapar. Les imatges de videovigilància han permès vincular aquell assalt amb l’home arrestat ara.
El detingut va passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Blanes.
