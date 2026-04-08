Els veïns donen llum verda a la reestructuració de les Enramades d’Arbúcies

El sondeig entre els barris de Magnes, Sorrall i Carretera avala concentrar la festa en cinc dies, del 4 al 8 de juny de 2026

Una imatge de les votacions. / Ajuntament d'Arbúcies

Redacció

Arbúcies

Els veïns de les enramades de Magnes, Sorrall i Carretera han avalat la proposta de reestructuració de les Enramades d’Arbúcies. El sondeig impulsat per conèixer l’opinió del veïnat directament implicat s’ha tancat aquest dimarts 7 d’abril a les set del vespre amb un suport clar a la reorganització del calendari de la festa.

Després de 16 dies de votació oberta, hi han participat un total de 379 persones. D’aquestes, 286 han votat a favor de concentrar la festa en cinc dies, fet que representa el 75,46% dels vots emesos. En canvi, 92 persones, un 24,27%, han apostat per mantenir el calendari actual, mentre que s’ha registrat un vot en blanc.

Amb aquest resultat, les Enramades 2026 se celebraran del dijous 4 al dilluns 8 de juny. La proposta manté totes les enramades, però reorganitza alguns actes amb l’objectiu d’afavorir una major participació i adaptar la festa al nou calendari.

Els canvis previstos situen la passada de Magnes el dissabte al vespre, de manera que l’Enramada de Magnes se celebrarà el diumenge. Aquell mateix dia al matí es conservaran la passada matinal i la dansa de Magnes, i a les set de la tarda es mantindran les tradicionals havaneres a Can Julià.

Pel que fa al Sorrall i la Carretera, les seves passades tindran lloc diumenge al vespre. L’endemà, dilluns, se celebraran conjuntament les dues enramades, i tant la passada matinal com les danses també es faran de manera compartida. La jornada es clourà dilluns al vespre amb el fi de festa.

L’Ajuntament destaca la participació registrada en aquest procés i valora la implicació del veïnat en una decisió rellevant per al futur de la celebració. A partir d’ara, el consistori treballarà en la definició del nou calendari i en l’organització dels actes amb la voluntat de garantir la continuïtat i la vitalitat d’una de les festes més emblemàtiques del municipi.

Les primeres notícies sobre la festa daten del segle XVI, concretament el dia 21 de juny de 1589.

