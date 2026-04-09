Festival amb tallers, mercat, gastronomia i activitats de natura al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes
La tercera edició del Marimurtríssim se celebrarà el 10 de maig
El Jardí Botànic Marimurtra de Blanes acollirà el diumenge 10 de maig la tercera edició del festival familiar botànic Marimurtríssim amb un programa per a tot el dia que inclourà tallers pràctics, gimcanes, visites guiades, una oferta gastronòmica de productors locals, i un mercat de plantes i productes sostenibles.
Entre les novetats d’enguany destaquen els tallers d’activitats botàniques, que volen acostar aquest àmbit des de la creativitat, l’experimentació i el gust.
En aquest marc, Anna Colomer, de deBosc, conduirà un taller de xocolata amb plantes i flors a les deu del matí i un de formatges vegetals a dos quarts d’una del migdia. En tots dos casos, els participants podran endur-se a casa la seva elaboració després d’haver-la tastat durant l’activitat, a més de la recepta per poder-la repetir.
La jornada també inclourà una proposta de manualitats a les 11.15 hores, amb dues opcions: la creació de bombes de llavors o d’atrapa-somnis botànics elaborats amb elements naturals.
Paral·lelament, el Racó de la Biodiversitat oferirà tallers per aprendre a fer caixes niu a les deu, hotels d’insectes a les 11.15 i menjadores d’ocells a les 12.30. Aquestes activitats, a càrrec de biòlegs de Marimurtra, combinaran la part pràctica amb la divulgació sobre el món animal i vegetal.
Una altra de les propostes destacades seran les visites guiades familiars per descobrir la biodiversitat del jardí amb un enfocament divulgatiu i adaptat a totes les edats. A través d’aquest recorregut, els assistents podran entendre com es relacionen les plantes i els animals, quin paper tenen els pol·linitzadors, com es treballa la biodiversitat en un jardí botànic i per què és clau conservar-la. Les visites es faran en dos torns, a les 11.15 i a les 12.30 hores, amb dos grups de 25 persones per sessió.
Gastronomia
Més enllà de les activitats, el festival també reservarà espais per descansar, dinar i continuar gaudint de l’ambient. L’oferta gastronòmica comptarà amb les opcions sense gluten de la rostisseria Les Cabanyes, la cervesa artesana Marina, elaborada a Blanes, i les empanades de La Poma Verda.
L’experiència es completarà amb un mercat de plantes i parades de productes locals sostenibles. Des de l’organització remarquen que el Marimurtríssim és possible gràcies al suport de patrocinadors locals, entitats i empreses compromeses amb la natura, la sostenibilitat i la promoció del territori, que contribueixen a fer realitat un festival singular a la Costa Brava.
La iniciativa està impulsada per la Fundació Carl Faust, constituïda el 1951 pel creador del Jardí Botànic Marimurtra per garantir la continuïtat del seu llegat. Entre els seus objectius fundacionals hi ha la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment en botànica, així com la cooperació internacional en benefici de la recerca i la divulgació científiques.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord