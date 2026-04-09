L'alcalde de Vidreres nega al judici que afavorís els nomenaments a la policia: "Tothom tenia les mateixes oportunitats"
La fiscalia manté la petició de 14 anys d'inhabilitació per prevaricació
L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha negat al judici a l'Audiència de Girona que afavorís un agent per nomenar-lo cap de la Policia Local entre els anys 2020 i 2021. L'alcalde, acusat de prevaricació, ha afirmat que van buscar una solució "urgent" per substituir l'aleshores cap del cos, que marxava a un altre destí. Per això, l'inspector va proposar a la plantilla que presentessin currículum per escollir un candidat: "Tothom va tenir les mateixes oportunitats". L'alcalde ha assegurat que va actuar segons les recomanacions tècniques i d'experts quan va aprovar o deixar sense efecte diversos decrets al llarg del procés. Les acusacions han mantingut la petició d'inhabilitació per a l'alcalde i per als altres tres policies acusats.
