Blanes inicia els treballs d'abalisament a les platges abans de l'arribada de l'estiu
L’Ajuntament ja ha començat a instal·lar les boies que delimiten les zones de bany i els canals d’accés d’embarcacions a les platges del municipi
Blanes continua avançant en els preparatius previs a l’inici de la temporada d’estiu a mitjans de juny i ha començat les tasques d’instal·lació de l’abalisament a les platges, uns treballs que es prolongaran durant els propers dies a S’Abanell, Blanes Centre, Punta de Santa Anna i Cala Bona.
L’embarcació encarregada d’aquests treballs està amarrada a la zona del costat del port pesquer, on es guarda tot el material necessari per desplegar aquest servei, com ara diferents tipus de boies de senyalització i els pesos morts per fixar-les. Durant els pròxims dies es continuarà amb la col·locació de les boies que delimiten les zones de bany, així com dels canals públics d’entrada i sortida d’embarcacions.
L’objectiu d’aquesta senyalització, coordinada pel Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Blanes, és reforçar la seguretat dels banyistes. Les boies delimiten les zones de bany a una distància paral·lela a la costa de 200 metres d’amplada, una franja que és inferior en el cas de les cales més petites. L’abalisament previst per a l’estiu del 2026 serà el mateix que ja es va instal·lar l’any passat.
Dins d’aquest espai la navegació està prohibida, ja que es tracta d’una zona reservada exclusivament per al bany. Per aquest mateix motiu tampoc s’hi poden practicar esports nàutics. En paral·lel, l’abalisament també inclou la senyalització dels canals públics d’accés per a taules de windsurf, esquí nàutic, motos d’aigua, velers i embarcacions a motor, entre d’altres. En aquests canals, en canvi, el bany hi està prohibit per motius de seguretat.
Aquesta primera fase no inclou encara la instal·lació de les línies de vida de suport al bany, que també tornaran a funcionar aquest estiu a les platges de Blanes. La seva col·locació haurà d’esperar fins que s’hagi fet l’anivellament de la sorra, ja que les boies van subjectades amb una corda a la platja i els treballs previs podrien dificultar-ne la instal·lació o fins i tot provocar avaries a la maquinària.
Segons el calendari previst, serà a partir de mitjans del mes de maig quan començarà la instal·lació gradual de la resta de serveis a les platges, com ara passeres, cartelleria i informació de serveis. També serà llavors quan es durà a terme l’anivellament de la sorra.
Aquestes feines no s’han pogut avançar perquè encara cal esperar que passi la temporada de temporals marítims, que altera constantment l’orografia de les platges blanenques. Per aquest motiu, de cara a les vacances de Setmana Santa encara no es va poder fer aquest anivellament.
D’altra banda, l’Ajuntament també recorda que a partir del 15 de maig tornarà a estar prohibit pescar a la zona compresa entre la riera de Blanes i la Vall de Burg, una restricció vinculada a la protecció del corb marí. Els cartells que informen d’aquesta prohibició es mantenen instal·lats de manera permanent i indiquen que la limitació s’allarga fins al 15 de setembre.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona