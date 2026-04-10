Localitzen a Lloret de Mar una nena de sis anys desapareguda a França des de feia mesos
La menor vivia amb la mare i l’àvia en un immoble ocupat i en condicions precàries; totes dues han estat detingudes pels Mossos
Els Mossos d’Esquadra han localitzat a Lloret de Mar una nena de sis anys que constava com a sostreta per les autoritats judicials franceses i que feia mesos que havia desaparegut amb la seva mare i l’àvia materna. La localització es va fer el 31 de març, en el marc d’una investigació oberta l’abril del 2025.
La recerca es va iniciar després que la justícia francesa emetés dues ordres europees de detenció i entrega (OEDE) contra la mare i l’àvia per un presumpte delicte de sostracció de menors, arran de la denúncia presentada pel pare de la nena.
Segons la investigació, la justícia francesa havia retirat la custòdia de la menor a la mare perquè havia desobeït diverses resolucions judicials i havia incomplert de manera reiterada el règim de visites, fet que impedia el contacte de la nena amb el pare. Les autoritats també tenien constància que la mare havia expressat la intenció de marxar del país amb la menor si li retiraven la custòdia.
Després de sortir de França, la mare, l’àvia i la menor es van desplaçar a l’Estat espanyol. Inicialment, els investigadors van situar-les a la Jonquera, però posteriorment en van perdre el rastre.
A finals de març del 2026, noves informacions les van situar a Lloret de Mar. Arran d’aquestes indagacions, van intensificar els contactes amb la Gendarmerie així com les tasques de recerca i vigilància.
A partir d’aquí, els agents de la de la Unitat d’Entorn Penitenciari (UEP) de l’Àrea Central de Coordinació i Enllaç (ACCE) de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC) dels Mossos d’Esquadra van intensificar la coordinació amb la Gendarmerie francesa i les tasques de recerca i vigilància. Finalment, agents del Grup de Recerca Internacional de Fugitius les van localitzar a la zona de la platja de Fenals.
Sense escolarització i en precari
Un cop identificades, els agents van comprovar que la menor no havia estat escolaritzada des que havia sortit de França. També van constatar que vivia amb la mare i l’àvia als baixos d’un immoble ocupat, sense subministrament de llum ni aigua i en condicions precàries.
La nena ha quedat sota la custòdia de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència fins que sigui entregada a les autoritats franceses. La mare i l’àvia van ser detingudes pels Mossos en compliment de les ordres judicials internacionals.
