Un cotxe s’encasta contra les escales del mercat de Blanes

L’accident ha deixat una ocupant ferida, traslladada a l’hospital comarcal de Blanes per dolor al pit

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / DdG

Eva Batlle

Blanes

Un cotxe s’ha encastat aquest dilluns de matinada contra les escales del mercat de Blanes. L’accident de trànsit ha passat poc abans de dos quarts d’una de la matinada al mercat d’abastaments de Mas Enlaire, situat al carrer del mateix nom i conegut popularment com el mercat de Blanes.

Arran del succés, una de les tres persones que viatjaven al vehicle ha resultat ferida. Es tracta d’una dona, que ha patit ferides de poca consideració.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Blanes, els Bombers i el SEM. Segons han comprovat els agents, després de rebre l’avís d’una veïna, el vehicle havia quedat encastat contra les escales.

Per la seva banda, els Bombers han desconnectat la bateria del cotxe i han sanejat la zona de les escales d’obra. El SEM ha atès la dona ferida i l’ha evacuada a l’hospital comarcal de Blanes per dolor al pit, en estat lleu.

La Policia Local de Blanes s’ha fet càrrec de l’atestat, indiquen fonts municipals.

